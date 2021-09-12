В Японии сообщили о нарушении воздушного пространства российским самолётом
По дипломатическим каналам Минобороны Страны восходящего солнца призвало предотвратить повторение инцидента.
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Российский гражданский самолёт Ан-26 мог нарушить воздушное пространство Японии в районе мыса Сиретоко на острове Хоккайдо. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на сообщение Министерства обороны страны.
Отмечается, что ведомство по дипломатическим каналам призвало российскую сторону предотвратить повторение инцидента.
А ранее Лайф рассказывал, что российский МиГ-31 сопроводил самолёт ВВС Норвегии над Баренцевым морем. Отмечается, что нарушения государственной границы России допущено не было.
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