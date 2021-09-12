Встреча Путина и Лукашенко прошла максимально результативно, заявили в Минске
Ранее в ходе переговоров в Кремле лидеры двух стран согласовали все 28 программ по Союзному государству.
Фото © ТАСС / Михаил Метцель
Переговоры президента России Владимира Путина и лидера Белоруссии Александра Лукашенко прошли результативно, как и ожидалось. Об этом заявила пресс-секретарь главы республики Наталья Эйсмонт в эфире телеканала "Россия-1".
"Конечно, было у всех понимание, что эта встреча будет, президент назвал это прорывом, действительно максимально результативной", — отметила Эйсмонт.
Напомним, в ходе встречи в Кремле Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко согласовали все 28 программ по Союзному государству. По словам белорусского лидера, интеграция носит исключительно взаимовыгодный характер и нацелена на повышение уровня благосостояния народов двух стран.
Также ранее Путин заявил, что Белоруссия для РФ является ближайшим союзником и добрым соседом, а совместное сотрудничество строится на принципах взаимоуважения и учёта интересов друг друга. Более того, он не исключил появления Союзного парламента России и Белоруссии.
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