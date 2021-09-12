Встреча Путина и Лукашенко прошла максимально результативно, заявили в Минске

Переговоры президента России Владимира Путина и лидера Белоруссии Александра Лукашенко прошли результативно, как и ожидалось. Об этом заявила пресс-секретарь главы республики Наталья Эйсмонт в эфире телеканала "Россия-1".

"Конечно, было у всех понимание, что эта встреча будет, президент назвал это прорывом, действительно максимально результативной", — отметила Эйсмонт.

Напомним, в ходе встречи в Кремле Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко согласовали все 28 программ по Союзному государству. По словам белорусского лидера, интеграция носит исключительно взаимовыгодный характер и нацелена на повышение уровня благосостояния народов двух стран.