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Встреча Путина и Лукашенко прошла максимально результативно, заявили в Минске

Ранее в ходе переговоров в Кремле лидеры двух стран согласовали все 28 программ по Союзному государству.

12 сентября, 09:33
<p>Фото © ТАСС / Михаил Метцель</p>

Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Переговоры президента России Владимира Путина и лидера Белоруссии Александра Лукашенко прошли результативно, как и ожидалось. Об этом заявила пресс-секретарь главы республики Наталья Эйсмонт в эфире телеканала "Россия-1".

"Конечно, было у всех понимание, что эта встреча будет, президент назвал это прорывом, действительно максимально результативной", — отметила Эйсмонт.

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Напомним, в ходе встречи в Кремле Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко согласовали все 28 программ по Союзному государству. По словам белорусского лидера, интеграция носит исключительно взаимовыгодный характер и нацелена на повышение уровня благосостояния народов двух стран.

Также ранее Путин заявил, что Белоруссия для РФ является ближайшим союзником и добрым соседом, а совместное сотрудничество строится на принципах взаимоуважения и учёта интересов друг друга. Более того, он не исключил появления Союзного парламента России и Белоруссии.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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