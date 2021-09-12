Ту-22М3 и Су-34 отработали бомбовый удар в рамках российско-белорусских учений "Запад-2021"

Экипажи самолётов Ту-22М3 дальней авиации ВКС РФ и бомбардировщиков Су-34 Западного военного округа отработали применение авиационных средств поражения на полигоне Ружанский. Мероприятие прошло в рамках совместных стратегических учений России и Белоруссии "Запад-2021".

"В район полигона было сброшено более 50 авиационных бомб, выпущено 130 неуправляемых авиационных ракет и 850 снарядов калибра 30 миллиметров", — рассказали в Минобороны РФ.

По замыслу учений, ударную авиацию прикрывали белорусские истребители Су-30СМ. В общей сложности в манёврах было задействовано более 20 воздушных судов. Согласно информации объективного контроля, все мишени условных противников были благополучно поражены.