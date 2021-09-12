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Ту-22М3 и Су-34 отработали бомбовый удар в рамках российско-белорусских учений "Запад-2021"

В общей сложности в манёврах было задействовано более 20 воздушных судов. Согласно информации объективного контроля, все мишени условных противников были поражены.

12 сентября, 09:12
<p>Фото © ТАСС / Пресс-служба Министерства обороны РФ</p>

Фото © ТАСС / Пресс-служба Министерства обороны РФ

Экипажи самолётов Ту-22М3 дальней авиации ВКС РФ и бомбардировщиков Су-34 Западного военного округа отработали применение авиационных средств поражения на полигоне Ружанский. Мероприятие прошло в рамках совместных стратегических учений России и Белоруссии "Запад-2021".

"В район полигона было сброшено более 50 авиационных бомб, выпущено 130 неуправляемых авиационных ракет и 850 снарядов калибра 30 миллиметров", — рассказали в Минобороны РФ.

На учениях "Запад-2021" впервые провели массовое ночное десантирование

На учениях "Запад-2021" впервые провели массовое ночное десантирование

По замыслу учений, ударную авиацию прикрывали белорусские истребители Су-30СМ. В общей сложности в манёврах было задействовано более 20 воздушных судов. Согласно информации объективного контроля, все мишени условных противников были благополучно поражены.

Ранее сообщалось, что в России и Белоруссии начались масштабные учения "Запад-2021", в которых также принимают участие и представители других стран, в том числе Армении, Индии, Казахстана, Киргизии и Монголии. Манёвры завершатся 16 сентября.


Глава МИД Украины поспорил с ВСУ о "рисках" российско-белорусских учений

Глава МИД Украины поспорил с ВСУ о "рисках" российско-белорусских учений

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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