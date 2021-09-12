Ту-22М3 и Су-34 отработали бомбовый удар в рамках российско-белорусских учений "Запад-2021"
В общей сложности в манёврах было задействовано более 20 воздушных судов. Согласно информации объективного контроля, все мишени условных противников были поражены.
Фото © ТАСС / Пресс-служба Министерства обороны РФ
Экипажи самолётов Ту-22М3 дальней авиации ВКС РФ и бомбардировщиков Су-34 Западного военного округа отработали применение авиационных средств поражения на полигоне Ружанский. Мероприятие прошло в рамках совместных стратегических учений России и Белоруссии "Запад-2021".
"В район полигона было сброшено более 50 авиационных бомб, выпущено 130 неуправляемых авиационных ракет и 850 снарядов калибра 30 миллиметров", — рассказали в Минобороны РФ.
По замыслу учений, ударную авиацию прикрывали белорусские истребители Су-30СМ. В общей сложности в манёврах было задействовано более 20 воздушных судов. Согласно информации объективного контроля, все мишени условных противников были благополучно поражены.
Ранее сообщалось, что в России и Белоруссии начались масштабные учения "Запад-2021", в которых также принимают участие и представители других стран, в том числе Армении, Индии, Казахстана, Киргизии и Монголии. Манёвры завершатся 16 сентября.
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