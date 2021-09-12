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Создатели рассказали о новой броне танка "Армата"

По словам специалистов, военная машина должна иметь все комплексы защиты — и динамическую, и активную, и пассивную.

12 сентября, 09:07

Создатели рассказали о новой броне танка "Армата". Видео © Телеканал "Звезда"

Новый тип брони и активной защиты для Т-14 "Армата" был создан в НИИ стали совместно с Уралвагонзаводом. При этом отмечается, что радар активной защиты "Афганит", которая входит в комплектацию боевой машины, оснащён активной фазирующей решёткой. Это сделано для того, чтобы обеспечить наибольшую обороноспособность танка и оснастить его максимально возможным числом видов защиты. Об этом рассказал начальник отдела рекламы и маркетинга НИИ стали Евгений Чистяков, сообщает телеканал "Звезда".

"Существовало мнение, что надо отказываться от динамической защиты и переходить на активную защиту. Но жизнь показывает, что это не так, что надо иметь все комплексы защиты: и динамическую, и активную, и пассивную, и всё, что ещё есть", — пояснил Чистяков.

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Отмечается, что стальная броня танка "Армата" тоже претерпела изменения. В Т-14 была применена разработка под названием 44-С-СВШ, которая подразумевает новые технологии сварки. Об этом рассказал исполнительный директор НИИ стали Александр Корженевский. Он отметил, что институт оказывал помощь Уралвагонзаводу в разработке, в технологии сварки корпуса и других узлов-агрегатов, чтобы улучшить защищённость.

Ранее Лайф рассказывал, что американский журнал The National Interest назвал российский танк "Армата" убийцей, способным противостоять НАТО.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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