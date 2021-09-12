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Кабмин направит ещё 73 миллиона рублей на поддержку пострадавших от паводков в Забайкалье

Использование выделенных средств находится на контроле МЧС России. Доклад о результатах министерство предоставит правительству до 1 февраля 2022 года.

12 сентября, 08:46

Кадр из видео © VK / region_4ita

В Забайкальский край, пострадавший от паводков, будет направлен очередной транш в размере 73 миллионов рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. С документом можно ознакомиться на сайте кабмина.

"Выделить в 2021 году МЧС России из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере 73 010 тысяч рублей в целях предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету Забайкальского края на финансовое обеспечение отдельных мер по ликвидации последствий паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в мае – августе 2021 года", — говорится в документе.

Отмечается, что данное распоряжение позволит поддержать почти пять тысяч жителей Забайкалья, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Использование выделенных средств находится на контроле МЧС России. Доклад о результатах министерство предоставит правительству до 1 февраля 2022 года.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручал оказать помощь пострадавшим от природных ЧС дальневосточным регионам. Федеральным органам исполнительной власти необходимо доложить о результатах этой работы до 1 октября текущего года, подчеркнул глава кабмина.

Названа миллиардная сумма ущерба Дальнему Востоку от паводков в 2021 году

Названа миллиардная сумма ущерба Дальнему Востоку от паводков в 2021 году

Напомним, самая сложная паводковая ситуация была в Забайкалье, Амурской области и Хабаровском крае. Так, в восьми районах Забайкальского края был введён режим ЧС, а в Благовещенске уровень реки Амур превышал показатель наводнения 2013 года, власти города вводили режим ЧС.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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