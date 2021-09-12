Кабмин направит ещё 73 миллиона рублей на поддержку пострадавших от паводков в Забайкалье

В Забайкальский край, пострадавший от паводков, будет направлен очередной транш в размере 73 миллионов рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. С документом можно ознакомиться на сайте кабмина.

"Выделить в 2021 году МЧС России из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере 73 010 тысяч рублей в целях предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету Забайкальского края на финансовое обеспечение отдельных мер по ликвидации последствий паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в мае – августе 2021 года", — говорится в документе.

Отмечается, что данное распоряжение позволит поддержать почти пять тысяч жителей Забайкалья, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Использование выделенных средств находится на контроле МЧС России. Доклад о результатах министерство предоставит правительству до 1 февраля 2022 года.