Кабмин направит ещё 73 миллиона рублей на поддержку пострадавших от паводков в Забайкалье
Использование выделенных средств находится на контроле МЧС России. Доклад о результатах министерство предоставит правительству до 1 февраля 2022 года.
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В Забайкальский край, пострадавший от паводков, будет направлен очередной транш в размере 73 миллионов рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. С документом можно ознакомиться на сайте кабмина.
"Выделить в 2021 году МЧС России из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере 73 010 тысяч рублей в целях предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету Забайкальского края на финансовое обеспечение отдельных мер по ликвидации последствий паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в мае – августе 2021 года", — говорится в документе.
Отмечается, что данное распоряжение позволит поддержать почти пять тысяч жителей Забайкалья, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Использование выделенных средств находится на контроле МЧС России. Доклад о результатах министерство предоставит правительству до 1 февраля 2022 года.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручал оказать помощь пострадавшим от природных ЧС дальневосточным регионам. Федеральным органам исполнительной власти необходимо доложить о результатах этой работы до 1 октября текущего года, подчеркнул глава кабмина.
Напомним, самая сложная паводковая ситуация была в Забайкалье, Амурской области и Хабаровском крае. Так, в восьми районах Забайкальского края был введён режим ЧС, а в Благовещенске уровень реки Амур превышал показатель наводнения 2013 года, власти города вводили режим ЧС.
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