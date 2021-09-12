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В США объяснили преимущества российского истребителя Су-75 Checkmate перед конкурентами

Привлечь иностранных покупателей могут его грузоподъёмность, большой и гибкий комплекс вооружения и возможность улучшения базовой версии.

12 сентября, 08:35
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Новейший российский самолёт Су-75 Checkmate может превзойти конкурентов благодаря оснащению и функционалу, а его стоимость позволит соревноваться с зарубежными производителями. Такое мнение высказал обозреватель Марк Эпископос в материале для The National Interest.

Истребитель пятого поколения способен развивать скорость до 1900 километров в час, а его боевой радиус действия равен полутора тысячам километров. По словам автора, самолёт оснащён двигателем "Изделие 30" и имеет современную стеклянную кабину пилота, схожую по компоновке с той, что установлена в Су-57.

"В базовой конфигурации самолёт имеет возможность укороченного взлёта и посадки, а также систему логистической поддержки "Матрёшка" с искусственным интеллектом для упрощения процедур ремонта и технического обслуживания", — пишет Эпископос.

Стало известно, где будут собирать новейший истребитель Су-75 Checkmate

Стало известно, где будут собирать новейший истребитель Су-75 Checkmate

Кроме того, обозреватель отмечает и грузоподъёмность воздушного судна в более чем семь тонн, а также большой и гибкий комплекс вооружения, куда входят ракеты средней и малой дальности класса "воздух — воздух" РВВ-МД и РВВ-СД, ракеты "воздух — земля" из семейства "Гром", обширный каталог управляемых и неуправляемых бомб и многое другое.

Зарубежные покупатели могут также доработать базовый пакет Су-75, если у них возникнет желание установить конкретные модификации или усовершенствования. А при минимальной стоимости истребителя в 25–30 миллионов долларов Checkmate способен конкурировать со шведским многоцелевым истребителем Saab JAS-39 Gripen и французским Dassault Rafale.

Мантуров рассказал, откуда взялось название Checkmate для истребителя Су-75

Мантуров рассказал, откуда взялось название Checkmate для истребителя Су-75

Напомним, российский истребитель пятого поколения Checkmate был представлен на авиасалоне МАКС-2021 20 июля. Это лёгкий однодвигательный самолёт, аналогов которому в России до сих пор не было. Он сочетает в себе инновационные решения и технологии, обладает малой заметностью и высокими лётно-техническими характеристиками.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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