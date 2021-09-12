Погибшим при обрушении лестницы в заброшке в Москве оказался блогер Дима Верт

Автор одного из популярных ютуб-каналов о заброшенных зданиях Дмитрий Бешенцев, более известный как Дима Верт, погиб в центре Москвы. 34-летний мужчина попытался забраться на крышу пятиэтажки, однако его экстремальный поход закончился трагедией.

Инцидент произошёл вечером 10 сентября. Как пишет "МК", Бешенцев в компании двух приятелей отправился покорять заброшку ради живописных кадров. Это был кирпичный дом 1971 года постройки, который давно находится на реконструкции. В роковой момент блогер, поднимаясь на крышу здания, сорвался вниз вместе с фрагментом пожарной лестницы, которая отвалилась. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Та самая лестница, вместе с которой сорвался блогер. Скриншот © Instagram / dima_babushkin_13

Известие о смерти блогера повергло в шок его подписчиков. Поклонники не могут поверить, что произошла трагедия, ведь Бешенцев мастерски покорял самые высокие заброшенные здания. "До сих пор не верю, просто слов нет, спи спокойно", "Ну как так, родной?", "Искренние соболезнования семье", — высказались комментаторы в соцсетях.

Блог Димы Верта в "Ютубе" назывался "Луч инквизиции". Одним из его последних экстремальных путешествий стала поездка на резиновой шлюпке по подземным коммуникациям Москвы. Также блогер увлекался рэпом. В мае этого года он выпустил трек под названием "Голоса".

