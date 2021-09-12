Современную защиту для танков проверили на взрыв, выстрелив в неё пулей крупного калибра. Видео © Телеканал "Звезда"

В Научно-исследовательском институте стали провели испытания динамической защиты "Реликт", которая установлена в современных танках. Специалисты выяснили, сработает ли она на взрыв, если выстрелить в элемент пулей крупного калибра, передаёт телеканал "Звезда".

Так, в специальном стенде был произведён выстрел патроном калибра 12,7 на 108 мм. Он пробил пластину защиты, однако на взрыв она не сработала, как бы это случилось при подлёте противотанкового снаряда.

"Абсолютно ровное отверстие. Элемент даже не шелохнулся, он с места не тронулся. Самое главное, что у нас при этом опыте ни возгорания, ни тем более детонации не произошло", — заметил начальник отдела динамической защиты НИИ стали Николай Дорохов.