Московское "Динамо" разгромило "Амур" в матче КХЛ
Любопытно, что счёт бело-голубым удалось открыть уже на первой минуте матча.
Фото © ХК "Динамо"
Московское "Динамо" разгромило хабаровский "Амур" в матче регулярного чемпионата КХЛ со счётом 6:2.
Любопытно, что счёт столичный коллектив открыл уже на первых минутах матча усилиями Станислава Галиева. Кроме того, хет-триком отметился Николай Чебыкин. Ещё по шайбе на счету Никиты Новикова и Эрика О'Делла. В составе хабаровчан голами отметились Александр Шаров и Владимир Бутузов.
Добавим, что для "Динамо" это уже четвёртая победа на старте сезона, тогда как "Амур" потерпел пятое поражение кряду.
Комментариев: 0