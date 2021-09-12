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Московское "Динамо" разгромило "Амур" в матче КХЛ

Любопытно, что счёт бело-голубым удалось открыть уже на первой минуте матча.

12 сентября, 09:58
<p>Фото © ХК "Динамо"</p>

Фото © ХК "Динамо"

Московское "Динамо" разгромило хабаровский "Амур" в матче регулярного чемпионата КХЛ со счётом 6:2.

Любопытно, что счёт столичный коллектив открыл уже на первых минутах матча усилиями Станислава Галиева. Кроме того, хет-триком отметился Николай Чебыкин. Ещё по шайбе на счету Никиты Новикова и Эрика О'Делла. В составе хабаровчан голами отметились Александр Шаров и Владимир Бутузов.

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Добавим, что для "Динамо" это уже четвёртая победа на старте сезона, тогда как "Амур" потерпел пятое поражение кряду.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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