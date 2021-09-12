Московское "Динамо" разгромило "Амур" в матче КХЛ

Любопытно, что счёт столичный коллектив открыл уже на первых минутах матча усилиями Станислава Галиева. Кроме того, хет-триком отметился Николай Чебыкин. Ещё по шайбе на счету Никиты Новикова и Эрика О'Делла. В составе хабаровчан голами отметились Александр Шаров и Владимир Бутузов.