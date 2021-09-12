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Аналитик назвал цинизмом жалобы Украины на закупку "очень дорогого" газа

Власти Незалежной сами выбрали такой путь, хотя имеют возможность приобретать топливо по более низкой цене, заметил Игорь Юшков.

12 сентября, 10:05
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

На Украину всегда поставлялся лишь российский газ, просто сейчас страна приобретает его через европейских посредников, от того и стоимость топлива увеличенная. Об этом рассказал эксперт Финансового университета при Правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

"Украинцы как всю свою историю получали российский газ, так и продолжают получать. Просто с 2015 года они прекратили закупки газа у "Газпрома", а физически точно так же российский газ заходит на территорию Украины и там остаётся, просто происходит взаимозачёт", — приводит его слова RT.

На Украине пожаловались на "очень дорогой" газ

На Украине пожаловались на "очень дорогой" газ

Когда глава "Нафтогаза" Юрий Витренко заявляет об энергетической безопасности, это является оправданием властей Незалежной, которые могут закупать более дешёвый газ, но выбирают дорогой, заметил Юшков. В конечном итоге вырастает цена для потребителей, которые жалуются на стоимость голубого топлива.

"В чём тут энергетическая безопасность — покупать в два раза дороже? Такие же истории рассказывают товарищи в Литве, Польше. Это всё цинизм, когда наживаются на обычных потребителях под политическими лозунгами", — добавил аналитик.

Ранее член Комитета по международным делам Совфеда Сергей Цеков заявил, что Украина хочет жить за счёт России. А вот линия Киева по противодействию запуску "Северного потока – 2" "уже раздражает Европу", которая заинтересована в работе газопровода, заметил он.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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