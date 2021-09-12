Аналитик назвал цинизмом жалобы Украины на закупку "очень дорогого" газа
Власти Незалежной сами выбрали такой путь, хотя имеют возможность приобретать топливо по более низкой цене, заметил Игорь Юшков.
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На Украину всегда поставлялся лишь российский газ, просто сейчас страна приобретает его через европейских посредников, от того и стоимость топлива увеличенная. Об этом рассказал эксперт Финансового университета при Правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
"Украинцы как всю свою историю получали российский газ, так и продолжают получать. Просто с 2015 года они прекратили закупки газа у "Газпрома", а физически точно так же российский газ заходит на территорию Украины и там остаётся, просто происходит взаимозачёт", — приводит его слова RT.
Когда глава "Нафтогаза" Юрий Витренко заявляет об энергетической безопасности, это является оправданием властей Незалежной, которые могут закупать более дешёвый газ, но выбирают дорогой, заметил Юшков. В конечном итоге вырастает цена для потребителей, которые жалуются на стоимость голубого топлива.
"В чём тут энергетическая безопасность — покупать в два раза дороже? Такие же истории рассказывают товарищи в Литве, Польше. Это всё цинизм, когда наживаются на обычных потребителях под политическими лозунгами", — добавил аналитик.
Ранее член Комитета по международным делам Совфеда Сергей Цеков заявил, что Украина хочет жить за счёт России. А вот линия Киева по противодействию запуску "Северного потока – 2" "уже раздражает Европу", которая заинтересована в работе газопровода, заметил он.
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