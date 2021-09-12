Иран пообещал восстановить доступ МАГАТЭ к камерам наблюдения на ядерных объектах

Специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) получат доступ к камерам наблюдения на ядерных объектах Ирана. Об этом заявил глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами.

"Мы договорились, что [Рафаэль] Гросси (генеральный директор МАГАТЭ. — Прим. Лайфа) повторно посетит Тегеран в ближайшее время для переговоров", — отметил он.