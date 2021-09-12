Иран пообещал восстановить доступ МАГАТЭ к камерам наблюдения на ядерных объектах
Как отметил глава иранского атомного агентства Мохаммад Эслами, генеральный директор МАГАТЭ повторно посетит Тегеран в ближайшее время для переговоров.
Фото © Pixabay
Специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) получат доступ к камерам наблюдения на ядерных объектах Ирана. Об этом заявил глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами.
"Мы договорились, что [Рафаэль] Гросси (генеральный директор МАГАТЭ. — Прим. Лайфа) повторно посетит Тегеран в ближайшее время для переговоров", — отметил он.
В мае 2021 года власти Ирана лишили инспекторов МАГАТЭ возможности следить за ядерными объектами страны. Наблюдения велись с помощью видеокамер на протяжении срока, оговорённого временным соглашением сторон.
Напомним, что ещё в 2019 году Иран объявил о частичном прекращении обязательств по ядерной сделке в связи с выходом из соглашения США. Этот шаг подразумевал обогащение урана выше 20%, который считается оружейным. Тогдашний президент США Дональд Трамп назвал решение Ирана плохим шагом. Новый американский лидер Джо Байден продлил ещё на год санкции в отношении Ирана. Он отверг идею снятия ограничений для возвращения страны за стол переговоров по ядерной сделке.
Комментариев: 0