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"Немцам не хватило ума": Назван секрет Т-34, который не смогли раскрыть в фашистской Германии

Время на сборку бронемашины удавалось сэкономить благодаря новому способу изготовления и установки башни танка.

12 сентября, 10:30
<p>Фото © ТАСС / Эрик Романенко</p>

Фото © ТАСС / Эрик Романенко

Для Т-34 изобрели литьевую башню без швов, которая была гораздо крепче и качественнее, чем у немецких танков. Сооружение было создано в ЦНИИ "Прометей" в годы Великой Отечественной войны. Причём эту технологию не сумели скопировать немцы за всё военное время. Об этом рассказал генеральный директор предприятия Алексей Орыщенко в эфире телеканала "Звезда".

"Дело в том, что никто, даже "Крупп" (промышленный концерн. — Прим. Лайфа), так и не смог создать литьевую броню до конца войны. И танки у немцев все варили сваркой. Исходя из этого, углы брони были прямоугольные. И уже к 1943 году было полное первенство наших танков на всех участках военных действий", — заявил Орыщенко.

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Он отметил, что литьевая башня была и крепче, и проще в установке на сам танк. В этом и был секрет советской техники помимо стойкости брони, — экономия времени на сборку танка.

"Литьевая башня — это готовое уже изделие, на котором облой убирали и ставили сразу на танк. Я думаю, немцам не хватило ума дойти до такого. Даже не сомневаюсь, что это так", — пояснил глава ЦНИИ "Прометей".

Ранее в Минобороны рассказали, сколько танков российская армия получит за год. В военном ведомстве отметили, что танковые соединения по-прежнему остаются главной ударной силой сухопутных войск. Причём это будут современные и модернизированные боевые машины.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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