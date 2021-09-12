Пентагон завершил начатую в последний день президентства Трампа программу

Министерство обороны США вернуло под свой контроль 175 миллионов IP-адресов, которые в начале года были переданы компании Global Resource Systems. Об этом сообщает The Washington Post.

"Секретная программа Пентагона, начавшаяся в последний день президентства Трампа, завершилась. А тайна остаётся", — говорится в статье.

В апреле газета писала, что неизвестная до этого фирма получила от Пентагона 56 миллионов интернет-адресов, которые принадлежат ведомству, но не используются им. Это произошло 20 января — в этот день в должность президента США вступил Джо Байден, сменив на посту Дональда Трампа. К апрелю число переданных IP-адресов превысило 170 миллионов, что составляет около 6% от общего количества адресов в Интернете.

СМИ выдвигали возможные версии причин передачи сетевых адресов. Среди них — создание так называемого ханипота — софта, который имитирует работу уязвлённого устройства или сервера. Предполагается, что Минобороны США рассчитывало привлечь хакеров, чтобы изучить тактику злоумышленников и выявить уязвимости, на которые они нацелены.