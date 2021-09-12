Пентагон завершил начатую в последний день президентства Трампа программу
Цель действий Минобороны США остаётся тайной, однако в СМИ уже появлялись различные версии.
Фото © U.S. Air Force / Getty Images
Министерство обороны США вернуло под свой контроль 175 миллионов IP-адресов, которые в начале года были переданы компании Global Resource Systems. Об этом сообщает The Washington Post.
"Секретная программа Пентагона, начавшаяся в последний день президентства Трампа, завершилась. А тайна остаётся", — говорится в статье.
В апреле газета писала, что неизвестная до этого фирма получила от Пентагона 56 миллионов интернет-адресов, которые принадлежат ведомству, но не используются им. Это произошло 20 января — в этот день в должность президента США вступил Джо Байден, сменив на посту Дональда Трампа. К апрелю число переданных IP-адресов превысило 170 миллионов, что составляет около 6% от общего количества адресов в Интернете.
СМИ выдвигали возможные версии причин передачи сетевых адресов. Среди них — создание так называемого ханипота — софта, который имитирует работу уязвлённого устройства или сервера. Предполагается, что Минобороны США рассчитывало привлечь хакеров, чтобы изучить тактику злоумышленников и выявить уязвимости, на которые они нацелены.
Ранее Лайф рассказывал, что Трамп в годовщину терактов 11 сентября вновь раскритиковал Байдена за вывод войск из Афганистана. Экс-президент отметил, что его преемник и "неумелая администрация пораженчески капитулировали". Он напомнил о гибели 13 военных США при взрыве в аэропорту Кабула и об оставленном оружии.
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