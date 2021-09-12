Лукашенко не намерен разговаривать с Западом до снятия "безмозглых" санкций
Президент Белоруссии отметил, что ограничительные меры унижают граждан республики.
Фото © ТАСС / Михаил Метцель
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не будет вести диалог с Западом, пока не будут сняты санкции. Об этом он заявил журналистам на Обуз-Лесновском полигоне, где прошёл один из этапов совместного стратегического учения ВС России и Белоруссии "Запад-2021".
"Пока не будут сняты эти безмозглые санкции и унижение наших людей, разговаривать мы с ними не будем", — цитирует Лукашенко БелТА.
Напомним, ранее президент США Джо Байден расширил санкции в отношении Белоруссии. По словам американского лидера, режим Александра Лукашенко представляет серьёзную угрозу национальной безопасности Штатов. К ограничениям против республики присоединились Великобритания и Канада. Позже санкции так же поддержал и Евросоюз.
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