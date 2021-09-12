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Лукашенко не намерен разговаривать с Западом до снятия "безмозглых" санкций

Президент Белоруссии отметил, что ограничительные меры унижают граждан республики.

12 сентября, 10:50
<p>Фото © ТАСС / Михаил Метцель</p>

Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не будет вести диалог с Западом, пока не будут сняты санкции. Об этом он заявил журналистам на Обуз-Лесновском полигоне, где прошёл один из этапов совместного стратегического учения ВС России и Белоруссии "Запад-2021".

"Пока не будут сняты эти безмозглые санкции и унижение наших людей, разговаривать мы с ними не будем", — цитирует Лукашенко БелТА.

Швейцария расширила санкции в отношении Белоруссии

Швейцария расширила санкции в отношении Белоруссии

Напомним, ранее президент США Джо Байден расширил санкции в отношении Белоруссии. По словам американского лидера, режим Александра Лукашенко представляет серьёзную угрозу национальной безопасности Штатов. К ограничениям против республики присоединились Великобритания и Канада. Позже санкции так же поддержал и Евросоюз.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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