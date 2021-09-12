Лукашенко не намерен разговаривать с Западом до снятия "безмозглых" санкций

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не будет вести диалог с Западом, пока не будут сняты санкции. Об этом он заявил журналистам на Обуз-Лесновском полигоне, где прошёл один из этапов совместного стратегического учения ВС России и Белоруссии "Запад-2021".