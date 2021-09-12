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"Душа в пятки ушла": Теннисистка Веснина рассказала подробности кражи олимпийских медалей из её дома

Правоохранители уже возбудили уголовное дело по факту случившегося.

12 сентября, 10:56
<p>Фото © Mark Metcalfe / Getty Images</p>

Фото © Mark Metcalfe / Getty Images

Теннисистка Елена Веснина в беседе с изданием "Подъём" рассказала подробности кражи медалей Олимпиад в Токио и Рио-де-Жанейро из её дома и призналась, что впервые за долгое время её супруг забыл включить сигнализацию в злополучный день.

"Пока ущерб не получилось посчитать. Я, честно говоря, из-за украшений даже так не расстроилась. Когда увидела, что сумка c медалями исчезла, как будто душа в пятки ушла. Это, вообще, неприятно, когда заходишь и понимаешь, что здесь кто-то был. Мы всегда ставили дом на сигнализацию. Муж в этом плане очень обязательный. Наверное, второй раз в жизни забыл поставить", — подчеркнула Веснина.

По словам спортсменки, их с супругом не было дома всего лишь четыре часа, из-за чего они могли "расслабиться" и не включить сигнализацию. Кроме того, Веснина рассказала, что злоумышленников запечатлели камеры видеонаблюдения, а сами они были достаточно подготовленными.

Напомним, о краже сообщила сама Веснина. Она рассказала, что злоумышленники пробрались в дом, когда она вместе с супругом отправилась на ужин, забыв включить сигнализацию. Кроме спортивных наград похищены также драгоценности. По факту случившегося уже возбуждено уголовное дело.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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