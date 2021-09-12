Теннисистка Елена Веснина в беседе с изданием "Подъём" рассказала подробности кражи медалей Олимпиад в Токио и Рио-де-Жанейро из её дома и призналась, что впервые за долгое время её супруг забыл включить сигнализацию в злополучный день.

"Пока ущерб не получилось посчитать. Я, честно говоря, из-за украшений даже так не расстроилась. Когда увидела, что сумка c медалями исчезла, как будто душа в пятки ушла. Это, вообще, неприятно, когда заходишь и понимаешь, что здесь кто-то был. Мы всегда ставили дом на сигнализацию. Муж в этом плане очень обязательный. Наверное, второй раз в жизни забыл поставить", — подчеркнула Веснина.

По словам спортсменки, их с супругом не было дома всего лишь четыре часа, из-за чего они могли "расслабиться" и не включить сигнализацию. Кроме того, Веснина рассказала, что злоумышленников запечатлели камеры видеонаблюдения, а сами они были достаточно подготовленными.