Судьи должны были объяснить оценки, выставленные художественным гимнасткам на Играх в Токио. Об этом заявил президент России Владимир Путин в разговоре с олимпийцами, которых чествовали накануне в Кремле.

Глава государства отметил, что спортивные соревнования — это "не военные учения какие-то", поэтому то, что судьи не показали итоговые протоколы, объяснить логически невозможно.

"Шесть минут считали. Обычно счёт идёт 1,5–2 минуты, пум-пум, протоколы собрали. А тут шесть минут высчитывали. Счетоводы. Дали бы хотя бы результаты, протоколы-то! Не дают! Ну ничего, мы крепче будем", — прокомментировал судейство глава государства.

А ранее президент отметил, что Россия была, есть и будет лидером в художественной гимнастике. И отсутствие золота в личном многоборье на Олимпиаде в Токио ничего не меняет. Ставшая второй на Играх в Токио Дина Аверина накануне получила из рук президента орден Дружбы и поблагодарила главу государства за поддержу команды.