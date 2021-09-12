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"Счетоводы!": Путин с иронией высказался о судействе соревнований по художественной гимнастике на Играх в Токио

Глава государства отметил, что спортивные соревнования — это "не военные учения какие-то", поэтому то, что судьи не показали итоговые протоколы, объяснить логически невозможно.

12 сентября, 11:02
<p>Владимир Путин. Фото © <a href="http://www.kremlin.ru/events/president/news/64955/photos/65202" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Владимир Путин. Фото © Kremlin.ru

Судьи должны были объяснить оценки, выставленные художественным гимнасткам на Играх в Токио. Об этом заявил президент России Владимир Путин в разговоре с олимпийцами, которых чествовали накануне в Кремле.

Глава государства отметил, что спортивные соревнования — это "не военные учения какие-то", поэтому то, что судьи не показали итоговые протоколы, объяснить логически невозможно.

"Шесть минут считали. Обычно счёт идёт 1,5–2 минуты, пум-пум, протоколы собрали. А тут шесть минут высчитывали. Счетоводы. Дали бы хотя бы результаты, протоколы-то! Не дают! Ну ничего, мы крепче будем", — прокомментировал судейство глава государства.

Путин — российским гимнасткам: Вы всегда самые лучшие, первые, золотые

Путин — российским гимнасткам: Вы всегда самые лучшие, первые, золотые

А ранее президент отметил, что Россия была, есть и будет лидером в художественной гимнастике. И отсутствие золота в личном многоборье на Олимпиаде в Токио ничего не меняет. Ставшая второй на Играх в Токио Дина Аверина накануне получила из рук президента орден Дружбы и поблагодарила главу государства за поддержу команды.

Напомним, 13-кратная чемпионка мира россиянка Дина Аверина заняла второе место на Играх в Токио, её сестра-близняшка Арина стала четвёртой. Победу одержала Линой Ашрам из Израиля, у которой в ходе выступления из рук выпала лента. В результате в художественной гимнастике россиянки не смогли выиграть золото на Олимпиаде впервые за 25 лет. По ходу соревнований судьи отклонили три протеста на оценки за выступления наших спортсменок.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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