После летнего визита лидера Белоруссии Александра Лукашенко в Сочи общественность заинтересовал чёрный чемоданчик, с которым глава республики появился на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт решила расставить все точки над "i" и наконец раскрыла содержимое "секретного" дипломата.

"Я, наверное, вас немного разочарую. В чемоданчике стандартный набор документов: ручка, иные канцелярские принадлежности, которые нужны для работы. Там редко есть что-то такое, чем можно вас удивить", — сказала она в эфире телеканала "Россия-1".

Эйсмонт отметила, что Путин и Лукашенко часто обмениваются документами с грифами "секретно" и "совершенно секретно" без всяких чемоданчиков. По её словам, чаще всего это происходит при личной встрече президентов двух стран.