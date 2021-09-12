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"Я, наверное, вас разочарую": Пресс-секретарь раскрыла содержимое чёрного чемоданчика Лукашенко

Наталья Эйсмонт отметила, что лидеры РФ и Белоруссии часто обмениваются документами с грифами "секретно" и "совершенно секретно" без всяких дипломатов.

12 сентября, 12:50
<p>Александр Лукашенко. Фото © <a href="https://president.gov.by/ru/events/rabochiy-vizit-v-rossiyskuyu-federaciyu-1626156820" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Официальный сайт президента Белоруссии</a></p>

Александр Лукашенко. Фото © Официальный сайт президента Белоруссии

После летнего визита лидера Белоруссии Александра Лукашенко в Сочи общественность заинтересовал чёрный чемоданчик, с которым глава республики появился на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт решила расставить все точки над "i" и наконец раскрыла содержимое "секретного" дипломата.

"Я, наверное, вас немного разочарую. В чемоданчике стандартный набор документов: ручка, иные канцелярские принадлежности, которые нужны для работы. Там редко есть что-то такое, чем можно вас удивить", — сказала она в эфире телеканала "Россия-1".

Пресс-секретарь Лукашенко рассказала, какие "вкусные" подарки он привёз Путину

Пресс-секретарь Лукашенко рассказала, какие "вкусные" подарки он привёз Путину

Эйсмонт отметила, что Путин и Лукашенко часто обмениваются документами с грифами "секретно" и "совершенно секретно" без всяких чемоданчиков. По её словам, чаще всего это происходит при личной встрече президентов двух стран.

Напомним, 9 сентября в Москве состоялась пятая за год встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко. Лидеры обсудили пути совместного сотрудничества в разных сферах, общие проекты и главную тему — интеграцию двух стран. По мнению политологов, эти переговоры стали самыми продуктивными и прорывными за последние 20 лет.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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