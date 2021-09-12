Минобороны Латвии устроило учения со стрельбой в центре Риги. Видео © Соцсети

Будни рижан превратились в настоящий ад из-за военных учений Namejs 2021, которые Минобороны Латвии решило провести в том числе прямо на городских улицах. Люди в буквальном смысле были вынуждены передвигаться по столице короткими перебежками, боясь поймать пулю в голову.

На кадрах, снятых очевидцами, видно, как солдат спрятался за углом здания и открыл огонь. В это время мимо него проходила мать с маленьким ребёнком. Сказать, что прохожие испугались, — это ничего не сказать. Малыш тут же разразился громким плачем. Женщина тоже была в шоке.

К слову, Минобороны республики уже принесло извинения за этот инцидент и призвало горожан с пониманием относиться к подобным учениям. Там отметили, что в манёврах используются только холостые патроны, которые издают шум, но не представляют опасности для здоровья и жизни окружающих.