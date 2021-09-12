Распугали всех горожан: Минобороны Латвии пришлось извиняться за учения со стрельбой в центре Риги
Ведомство призвало граждан с пониманием относиться к ситуации. Там отметили, что в манёврах используются только холостые патроны.
Минобороны Латвии устроило учения со стрельбой в центре Риги. Видео © Соцсети
Будни рижан превратились в настоящий ад из-за военных учений Namejs 2021, которые Минобороны Латвии решило провести в том числе прямо на городских улицах. Люди в буквальном смысле были вынуждены передвигаться по столице короткими перебежками, боясь поймать пулю в голову.
На кадрах, снятых очевидцами, видно, как солдат спрятался за углом здания и открыл огонь. В это время мимо него проходила мать с маленьким ребёнком. Сказать, что прохожие испугались, — это ничего не сказать. Малыш тут же разразился громким плачем. Женщина тоже была в шоке.
К слову, Минобороны республики уже принесло извинения за этот инцидент и призвало горожан с пониманием относиться к подобным учениям. Там отметили, что в манёврах используются только холостые патроны, которые издают шум, но не представляют опасности для здоровья и жизни окружающих.
"В данном случае также использовались холостые патроны, и эта ситуация была досадным недоразумением, за что мы приносим извинения", — добавили в ведомстве.
Ранее Лайф сообщал о стартовавших в России и Белоруссии масштабных учениях "Запад-2021". В манёврах принимают участие и представители других стран, например Армении, Индии, Казахстана, Киргизии и Монголии. В ходе их были впервые применены боевые роботы "Платформа-М".
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