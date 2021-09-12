НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Распугали всех горожан: Минобороны Латвии пришлось извиняться за учения со стрельбой в центре Риги

Ведомство призвало граждан с пониманием относиться к ситуации. Там отметили, что в манёврах используются только холостые патроны.

12 сентября, 12:30

Минобороны Латвии устроило учения со стрельбой в центре Риги. Видео © Соцсети

Будни рижан превратились в настоящий ад из-за военных учений Namejs 2021, которые Минобороны Латвии решило провести в том числе прямо на городских улицах. Люди в буквальном смысле были вынуждены передвигаться по столице короткими перебежками, боясь поймать пулю в голову.

На кадрах, снятых очевидцами, видно, как солдат спрятался за углом здания и открыл огонь. В это время мимо него проходила мать с маленьким ребёнком. Сказать, что прохожие испугались, — это ничего не сказать. Малыш тут же разразился громким плачем. Женщина тоже была в шоке.

Трое военнослужащих пострадали из-за несчастного случая на военных учениях НАТО в Латвии

Трое военнослужащих пострадали из-за несчастного случая на военных учениях НАТО в Латвии

К слову, Минобороны республики уже принесло извинения за этот инцидент и призвало горожан с пониманием относиться к подобным учениям. Там отметили, что в манёврах используются только холостые патроны, которые издают шум, но не представляют опасности для здоровья и жизни окружающих.

"В данном случае также использовались холостые патроны, и эта ситуация была досадным недоразумением, за что мы приносим извинения", — добавили в ведомстве.

Атомная подлодка "Орёл" на учениях в Баренцевом море выстрелила "Гранитом" по надводной цели

Атомная подлодка "Орёл" на учениях в Баренцевом море выстрелила "Гранитом" по надводной цели

Ранее Лайф сообщал о стартовавших в России и Белоруссии масштабных учениях "Запад-2021". В манёврах принимают участие и представители других стран, например Армении, Индии, Казахстана, Киргизии и Монголии. В ходе их были впервые применены боевые роботы "Платформа-М".


Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Трое военнослужащих пострадали из-за несчастного случая на военных учениях НАТО в Латвии

вчера в 12:13

Путин 13 сентября понаблюдает за учениями "Запад-2021" на нижегородском полигоне

сегодня в 12:25

"Дебилизм зашкаливает!": Украинцы жёстко раскритиковали идею перехода на латиницу

сегодня в 12:40

"Я, наверное, вас разочарую": Пресс-секретарь раскрыла содержимое чёрного чемоданчика Лукашенко

сегодня в 12:50

"Бесконечное совершенство": Авербух назвал лучшую фигуристку первого дня контрольных прокатов

сегодня в 12:41

Новости партнеров

Layer 1