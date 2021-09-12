"А как же незалежность?": Пушков объяснил призыв перевести Украину на латиницу холопской психологией
Такой алфавит столетиями навязывали украинцам колонизаторы-поляки, напомнил сенатор.
Фото © Twitter / Алексей Пушков
Отказ от кириллицы и переход Украины на латиницу не поможет стране, а лишь превратит её в колонию. Такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков.
"Холопская психология в действии. А как же "тысячелетняя украинская культура"? Под нож её? Под латиницу, которую столетиями навязывали украинцам колонизаторы-поляки? А как же незалежность? Гордость за свой язык?" — задался вопросами парламентарий в телеграм-канале.
Пушков заметил, что такой переход не поможет "многим киевским персонажам" и самой стране, а лишь окончательно превратит её в колонию.
Напомним, с предложением перевести Украину на латиницу выступил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Незалежной Алексей Данилов. Он назвал это "фундаментальной вещью".
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