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"А как же незалежность?": Пушков объяснил призыв перевести Украину на латиницу холопской психологией

Такой алфавит столетиями навязывали украинцам колонизаторы-поляки, напомнил сенатор.

12 сентября, 12:14
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/Alexey_Pushkov" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Алексей Пушков</a></p>

Фото © Twitter / Алексей Пушков

Отказ от кириллицы и переход Украины на латиницу не поможет стране, а лишь превратит её в колонию. Такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков.

"Холопская психология в действии. А как же "тысячелетняя украинская культура"? Под нож её? Под латиницу, которую столетиями навязывали украинцам колонизаторы-поляки? А как же незалежность? Гордость за свой язык?" — задался вопросами парламентарий в телеграм-канале.

Пушков заметил, что такой переход не поможет "многим киевским персонажам" и самой стране, а лишь окончательно превратит её в колонию.

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Напомним, с предложением перевести Украину на латиницу выступил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Незалежной Алексей Данилов. Он назвал это "фундаментальной вещью".

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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