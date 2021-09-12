В аэропорту Праги задержали россиянина Александра Франчетти, поддерживающего "Крымскую весну", во время которой полуостров вернулся в состав России. Об этом сообщил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте Александр Молохов.

"Чехия, видимо, решила оправдать на деле включение в список недружественных России стран и выслужиться перед украинскими неонацистами", — прокомментировал он инцидент РИА "Новостям".

По словам Молохова, Киев ранее выдвигал против Франчетти обвинения. При депортации на Украину россиянину грозит "верная смерть", подчеркнул политический деятель.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. Некоторые СМИ полагают, что Чехия всё-таки может выдать россиянина Незалежной.

Ранее Лайф писал, что на Украине задумали создать успешное государство, к которому захочет присоединиться Россия. Таким образом в Киеве предложили "вернуть" Крым. Однако детали этого грандиозного сценария раскрывать не спешат.

