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В аэропорту Праги задержали россиянина по выданному Украиной ордеру на арест

Киев ранее выдвигал против него обвинения, отметил Александр Молохов. По его словам, при депортации в Незалежную нашему соотечественнику грозит "верная смерть".

12 сентября, 12:08
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В аэропорту Праги задержали россиянина Александра Франчетти, поддерживающего "Крымскую весну", во время которой полуостров вернулся в состав России. Об этом сообщил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте Александр Молохов.

"Чехия, видимо, решила оправдать на деле включение в список недружественных России стран и выслужиться перед украинскими неонацистами", — прокомментировал он инцидент РИА "Новостям".

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По словам Молохова, Киев ранее выдвигал против Франчетти обвинения. При депортации на Украину россиянину грозит "верная смерть", подчеркнул политический деятель.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. Некоторые СМИ полагают, что Чехия всё-таки может выдать россиянина Незалежной.

Ранее Лайф писал, что на Украине задумали создать успешное государство, к которому захочет присоединиться Россия. Таким образом в Киеве предложили "вернуть" Крым. Однако детали этого грандиозного сценария раскрывать не спешат.


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Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году по итогам всенародного референдума среди жителей полуострова. Более 96% отдали голос за воссоединение с Россией. Власти Украины, США и ряда западных стран отказались признавать итоги референдума. Но, как позднее отметил президент России Владимир Путин, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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