Блогерша-миллионник прокатилась по посёлку, сидя с годовалым сыном за рулём Rolls-Royce

Известная блогерша Лиза Миллер усадила на коленки годовалого сына и вместе с ним управляла автомобилем во время движения по улице. Видео © Instagram / kto_takaya

Самая успешная бизнес-мама "Инстаграма", как она сама себя называет, блогерша Лиза Миллер проехалась за рулём Rolls-Royce в компании годовалого сына, которого усадила к себе на колени. Записью поездки нарушившая ПДД девушка без стеснения поделилась с фанатами в сториз.

На кадрах видно, что девушка передвигается на машине, при этом смотрит в камеру, а не на дорогу, записывая себя и сына. В какой-то момент блогерша полностью отпускает руль, обнимает сына и просит его передать привет подписчикам.

Позднее Миллер опубликовала скриншот сообщения от возмутившейся её поведением пользовательницы: "Вообще, вас оштрафовать бы следовало, ребёнок не в кресле, ещё и на телефон отвлекаться...", — написала разгневанная дама. Миллер же сделала вид, что не поняла, в чём провинилась.

Скриншот сториз © Instagram / kto_takaya

"Скажите честно! Вы или ваши мужья не сажали на коленки за руль своих детей, особенно мальчиков?" — ответила Миллер на комментарий.