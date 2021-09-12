Блогерша-миллионник прокатилась по посёлку, сидя с годовалым сыном за рулём Rolls-Royce
Инста-дива успевала не только управлять роскошным авто, но и снимать поездку на видео. Одна из подписчиц резко отреагировала на такой поступок Лизы Миллер, но бизнес-мама не поняла, в чём провинилась.
Фото © Instagram / kto_takaya
Известная блогерша Лиза Миллер усадила на коленки годовалого сына и вместе с ним управляла автомобилем во время движения по улице. Видео © Instagram / kto_takaya
Самая успешная бизнес-мама "Инстаграма", как она сама себя называет, блогерша Лиза Миллер проехалась за рулём Rolls-Royce в компании годовалого сына, которого усадила к себе на колени. Записью поездки нарушившая ПДД девушка без стеснения поделилась с фанатами в сториз.
На кадрах видно, что девушка передвигается на машине, при этом смотрит в камеру, а не на дорогу, записывая себя и сына. В какой-то момент блогерша полностью отпускает руль, обнимает сына и просит его передать привет подписчикам.
Позднее Миллер опубликовала скриншот сообщения от возмутившейся её поведением пользовательницы: "Вообще, вас оштрафовать бы следовало, ребёнок не в кресле, ещё и на телефон отвлекаться...", — написала разгневанная дама. Миллер же сделала вид, что не поняла, в чём провинилась.
Скриншот сториз © Instagram / kto_takaya
"Скажите честно! Вы или ваши мужья не сажали на коленки за руль своих детей, особенно мальчиков?" — ответила Миллер на комментарий.
Ранее ребёнок прокатился за рулём Lexus по оживлённой трассе в Кирове. После этого сотрудники полиции начали проверку.
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