Петербург обогнал Москву по числу выявленных за сутки случаев ковида

В Санкт-Петербурге за прошедшие сутки выявили больше случаев коронавируса, чем в Москве. Об этом свидетельствуют данные федерального оперативного штаба по борьбе с распространением болезни.

Так, согласно опубликованной информации, в Северной столице зарегистрировали 1597 случаев CoViD-19 за последние 24 часа, в Москве — 1592.

Наименьшее число новых случаев зафиксировали в Магаданской области, Чукотском и Ненецком автономных округах — 26, 16 и 14 соответственно.