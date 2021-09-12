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Петербург обогнал Москву по числу выявленных за сутки случаев ковида

Меньше всего новых случаев заражения зарегистрировали в Магаданской области, Чукотском и Ненецком автономных округах.

12 сентября, 11:34
<p>Фото © ТАСС / Владимир Гердо</p>

Фото © ТАСС / Владимир Гердо

В Санкт-Петербурге за прошедшие сутки выявили больше случаев коронавируса, чем в Москве. Об этом свидетельствуют данные федерального оперативного штаба по борьбе с распространением болезни.

Так, согласно опубликованной информации, в Северной столице зарегистрировали 1597 случаев CoViD-19 за последние 24 часа, в Москве — 1592.

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Наименьшее число новых случаев зафиксировали в Магаданской области, Чукотском и Ненецком автономных округах — 26, 16 и 14 соответственно.

Напомним, в России за сутки выявили 18 554 новых случая коронавируса. От болезни вылечилось 14 497 человек, общее число выздоровевших от ковида достигло 6 389 657.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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