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Политолог оценил заявление американского дипломата о давлении США и ФРГ на "Северный поток – 2"

Поскольку проект уже завершён и заблокировать его не удалось, сейчас Вашингтон будет делать всё, чтобы газопровод не был задействован на полную мощность, отметил специалист.

12 сентября, 11:58
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Фото © Nord-stream2.com

Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин прокомментировал заявление американского дипломата Курта Волкера о том, что США совместно с ФРГ будут действовать против "Северного потока – 2", если Россия будет использовать газопровод как оружие.

Поскольку проект уже завершён и заблокировать его не удалось, то сейчас американцы будут делать всё, чтобы газопровод не был задействован на полную мощность, отметил эксперт. По его словам, подобными заявлениями Вашингтон пытается сохранить лицо.

"Как мы можем использовать газ как "оружие", если потребитель хочет купить у нас продукт в определённом количестве? Я думаю, что это (заявление. — Прим. Лайфа) месседж не России, а в первую очередь Германии", — приводит RT слова Блохина.

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Также он не исключил, что Волкер, являясь бывшим спецпредставителем Госдепартамента по Украине, с помощью такого высказывания может преследовать личные цели. Например, как указал специалист, он хочет занять какой-то пост повыше или получить политический капитал.

Ранее в Германии перечислили три препятствия для запуска "Северного потока — 2". Этому мешает процесс сертификации газопровода, директива Евросоюза и предстоящие выборы в ФРГ.

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Напомним, 10 сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. По предварительным оценкам, в 2021 году через магистраль может быть поставлено примерно 5,6 миллиарда кубометров газа. В Союзе нефтегазопромышленников сочли большой победой достройку "Северного потока – 2", а в Кремле отметили, что не совсем верно считать Москву победителем в истории внешнего противостояния этому проекту, поскольку от его запуска выиграет не только Россия как поставщик топлива, но и потребители энергоресурсов.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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