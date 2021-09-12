Десантники объяснили, как ориентироваться во время массового прыжка в темноте. Видео © Телеканал "Звезда"

Совершившие массовый прыжок в ночных условиях в рамках учений "Запад-2021" десантники Псковского соединения ВДВ рассказали, что помогает ориентироваться в условиях практически нулевой видимости. Их слова приводит телеканал "Звезда".

Перед прыжком личный состав максимально сосредоточен, но сомнений на лицах нет. По словам рядового Дениса Давыдова, который служит всего год, однако уже успел прыгнуть три раза, в воздухе важно кружиться головой и постоянно быть внимательным, а также помогать товарищам голосом.

Интервал между прыжками солдат — менее секунды. Группа из 50 человек выпрыгивает из самолёта за 25 секунд. Увидеть парашютистов в воздухе можно только через тепловизионную съёмку, однако военнослужащий Алексей Батуев отметил, что во время выполнения прыжка не только слышат, но и видят друг друга.

"В воздухе всё видно, белые купола видно. Действуем, всё так, как учили. Конечно, незабываемые впечатления — совершить первый прыжок ночью", — поделился Батуев.