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Путин 13 сентября понаблюдает за учениями "Запад-2021" на нижегородском полигоне

Глава государства увидит совместные действия по отражению наступления противника, нанесению сосредоточенного огневого удара и разгрому вклинившейся группировки.

12 сентября, 12:25
<p>Фото © Kremlin.ru</p>

Фото © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин планирует 13 сентября посетить основной этап российско-белорусских учений "Запад-2021". Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что глава государства приедет на полигон Мулино в ходе рабочей поездки в Нижегородскую область.

Ту-22М3 и Су-34 отработали бомбовый удар в рамках российско-белорусских учений "Запад-2021"

Ту-22М3 и Су-34 отработали бомбовый удар в рамках российско-белорусских учений "Запад-2021"

Предполагается, что в ходе основного этапа воинские формирования Вооружённых сил РФ во взаимодействии с воинскими контингентами Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии и Монголии отработают совместные действия по отражению наступления противника, ведению манёвренной обороны, нанесению сосредоточенного огневого удара и разгрому вклинившейся группировки условного противника.

Напомним, совместные масштабные учения "Запад-2021" начались 10 сентября и продлятся до 16-го числа. Они проводятся на 14 военных полигонах одновременно на территории от Нижегородской и Воронежской областей до Балтийского моря.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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