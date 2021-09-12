Путин 13 сентября понаблюдает за учениями "Запад-2021" на нижегородском полигоне

Президент России Владимир Путин планирует 13 сентября посетить основной этап российско-белорусских учений "Запад-2021". Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что глава государства приедет на полигон Мулино в ходе рабочей поездки в Нижегородскую область.

Предполагается, что в ходе основного этапа воинские формирования Вооружённых сил РФ во взаимодействии с воинскими контингентами Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии и Монголии отработают совместные действия по отражению наступления противника, ведению манёвренной обороны, нанесению сосредоточенного огневого удара и разгрому вклинившейся группировки условного противника.