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"Дебилизм зашкаливает!": Украинцы жёстко раскритиковали идею перехода на латиницу

Некоторые пользователи Сети с сарказмом предложили перейти на иероглифы и смайлики, а записи вести на глиняных дощечках или телячьей коже.

12 сентября, 12:40
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Жители Украины с негодованием восприняли идею перевести национальный язык с кириллицы на латиницу. Читатели телеграм-канала VESTI критически отнеслись к инициативе, отметив, что таким образом чиновники жаждут "вырвать душу".

"Давно ожидалось такое... Казахстан вроде такую же фигню сделал — кириллица вне закона, максимальный отрыв от России. И что, не сожрёте? Даже причмокивать будете", — написал один из пользователей.

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Многие комментаторы с сарказмом предложили перейти на клинопись или иероглифы и смайлики, а записи вести на глиняных табличках и телячьей коже. Некоторые также отметили, что особенно этому решению "обрадуются" школьники.

"Дебилизм зашкаливает! Они там все чокнулись… Они не представляют, как их всех ненавидят!" — написала одна из пользовательниц.

При этом некоторые отметили, что идея гуляла уже очень давно, однако до сих пор непонятно, как её планируется внедрять. А главная цель этой инициативы заключается в "окатоличивании православных", уверены жители Незалежной.

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Глава украинского Жилищного союза Александр Скубченко в свою очередь задался вопросом, как власти страны одновременно могут рассуждать о наследии Руси и предлагать переход на латиницу.

"Борменталь, дайте им латиницу, пусть успокоятся. Скорее Ватикан на кириллицу перейдёт. Ведь одно дело тарифы терпеть, а другое — когда негодяи душу вырвать хотят. Снесут вас вместе с латиницей", — написал эксперт в своём телеграм-канале.

Напомним, с предложением перевести Украину на латиницу выступил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Незалежной Алексей Данилов. Он назвал это "фундаментальной вещью".

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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