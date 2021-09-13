В Египте появятся новые туристические города
Один из них будет расположен ближе к Красному морю, а другой — на побережье Средиземного, отметили в Министерстве туризма. В перспективе власти планируют связать все зоны отдыха транспортными путями.
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В течение ближайших месяцев в Египте появится сразу два новых туристических города. Об этом сообщил глава Министерства туризма арабского государства Халед аль-Анани.
"Один город будет на севере [страны], примерно в 100 километрах от Каира, ближе к Красному морю. Он называется Аль-Галяля", — приводит его слова газета "Известия".
Министр отметил, что ещё один новый город располагается на побережье Средиземного моря, недалеко от Александрии, а называется он Эль-Аламейн. Он также напомнил, что кроме популярных у россиян Хургады и Шарм-эль-Шейха в стране есть много других интересных туристических городов. Речь идёт о Марса-эль-Аламе, Табе, Нувейбе и Сафаге, подчеркнул аль-Анани.
Он добавил, что власти Египта планируют связать все туристические города транспортными путями (в частности, организовать недорогие перелёты, построить скоростные магистрали и железнодорожные пути, где необходимо).
Напомним, 9 августа Россия возобновила авиасообщение с египетскими курортами — Хургадой и Шарм-эль-Шейхом. Авиарейсы были закрыты в 2015 году после теракта, который привёл к крушению российского лайнера на Синайском полуострове, тогда погибло 224 человека. Российские специалисты после этого долго консультировали египетские службы по обеспечению безопасности аэропортов. В 2018 году были возобновлены полёты в Каир. 8 июля Владимир Путин отменил указ о запрете чартерных полётов на курорты Египта.
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