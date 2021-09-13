В Египте появятся новые туристические города

"Один город будет на севере [страны], примерно в 100 километрах от Каира, ближе к Красному морю. Он называется Аль-Галяля", — приводит его слова газета "Известия".

Министр отметил, что ещё один новый город располагается на побережье Средиземного моря, недалеко от Александрии, а называется он Эль-Аламейн. Он также напомнил, что кроме популярных у россиян Хургады и Шарм-эль-Шейха в стране есть много других интересных туристических городов. Речь идёт о Марса-эль-Аламе, Табе, Нувейбе и Сафаге, подчеркнул аль-Анани.



