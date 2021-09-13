НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Найден второй чёрный ящик разбившегося в Иркутской области L-410

На месте происшествия сейчас продолжают разбирать обломки воздушного судна. Летательный аппарат оказался сильно разрушен.

13 сентября, 07:32
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Найден второй чёрный ящик самолёта L-410, разбившегося в Иркутской области. Об этом сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре. При этом несколько часов назад спасатели обнаружили первый из бортовых самописцев.

"Найден второй самописец", — приводит ТАСС слова представителя ведомства, при этом не уточнив общее количество чёрных ящиков.

Чудом не пострадавший пассажир рухнувшего L-410 рассказал о крушении

Чудом не пострадавший пассажир рухнувшего L-410 рассказал о крушении

Напомним, о жёсткой посадке воздушного судна стало известно примерно в 19:00 мск 12 сентября. Упало судно примерно в четырёх километрах от села Казачинское. На борту находились 14 пассажиров и два члена экипажа. Погибли четверо.

Ударился о склон: Лайф публикует дневные фото с места крушения L-410 в Иркутской области

Ударился о склон: Лайф публикует дневные фото с места крушения L-410 в Иркутской области

По предварительным данным, из-за плохой видимости L-410 не смог сесть и пошёл на второй круг. Потом он исчез с радаров. Первой о крушении в экстренные службы сообщила одна из пассажирок самолёта. Всех выживших извлекли из-под обломков самолёта примерно через три часа после крушения. Сказалась труднодоступность местности, куда упал самолёт.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Авиаэксперт назвал слабые места рухнувшего в Иркутской области L-410

сегодня в 08:28

Туристический автобус с россиянами и украинцами лоб в лоб столкнулся со школьным на трассе в Турции

сегодня в 08:18

Конор Макгрегор устроил стычку с рэпером Machine Gun Kelly и кинул в него стаканчик

сегодня в 08:27

Левитин объяснил, почему паралимпийцы после Игр в Токио получат деньги, а не BMW

сегодня в 08:23

Путин поручил проиндексировать зарплату военных и сотрудников органов

сегодня в 08:06

Новости партнеров

Layer 1