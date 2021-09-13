Найден второй чёрный ящик разбившегося в Иркутской области L-410
На месте происшествия сейчас продолжают разбирать обломки воздушного судна. Летательный аппарат оказался сильно разрушен.
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Найден второй чёрный ящик самолёта L-410, разбившегося в Иркутской области. Об этом сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре. При этом несколько часов назад спасатели обнаружили первый из бортовых самописцев.
"Найден второй самописец", — приводит ТАСС слова представителя ведомства, при этом не уточнив общее количество чёрных ящиков.
Напомним, о жёсткой посадке воздушного судна стало известно примерно в 19:00 мск 12 сентября. Упало судно примерно в четырёх километрах от села Казачинское. На борту находились 14 пассажиров и два члена экипажа. Погибли четверо.
По предварительным данным, из-за плохой видимости L-410 не смог сесть и пошёл на второй круг. Потом он исчез с радаров. Первой о крушении в экстренные службы сообщила одна из пассажирок самолёта. Всех выживших извлекли из-под обломков самолёта примерно через три часа после крушения. Сказалась труднодоступность местности, куда упал самолёт.
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