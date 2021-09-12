О жёсткой посадке самолёта L-410 в Прибайкалье первой сообщила пассажирка

Экстренные службы узнали о жёсткой посадке в нескольких километрах от села Казачинское в Иркутской области самолёта L-410 от одной из пассажирок, именно она позвонила спасателям. Как выяснил Лайф, девушка также отправила геолокацию своему жениху.

По предварительным данным, воздушное судно обнаружили очевидцы. Сейчас к месту падения следуют спасатели, однако всё осложняется тайгой и туманом, стоящим над ней. Принято решение плыть к месту на лодке.

Как узнал Лайф, самолёт мог упасть, когда пошёл на второй круг, так как в первый раз не смог сесть из-за густого тумана. На развороте воздушное судно исчезло с радаров. Предварительной причиной крушения рассматривается отказ техники.

Проверку по данному факту начала Восточно-Сибирская транспортная прокуратура, передаёт ТАСС со ссылкой на ведомство. А СКР возбудил уголовное дело по факту ЧП.