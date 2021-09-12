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О жёсткой посадке самолёта L-410 в Прибайкалье первой сообщила пассажирка

К воздушному судну плывут спасатели на лодке по реке Киренга. По факту ЧП СКР возбудил уголовное дело.

12 сентября, 16:55
<p>Пассажирка. Фото © LIFE</p>

Пассажирка. Фото © LIFE

Экстренные службы узнали о жёсткой посадке в нескольких километрах от села Казачинское в Иркутской области самолёта L-410 от одной из пассажирок, именно она позвонила спасателям. Как выяснил Лайф, девушка также отправила геолокацию своему жениху.

По предварительным данным, воздушное судно обнаружили очевидцы. Сейчас к месту падения следуют спасатели, однако всё осложняется тайгой и туманом, стоящим над ней. Принято решение плыть к месту на лодке.

Как узнал Лайф, самолёт мог упасть, когда пошёл на второй круг, так как в первый раз не смог сесть из-за густого тумана. На развороте воздушное судно исчезло с радаров. Предварительной причиной крушения рассматривается отказ техники.

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Проверку по данному факту начала Восточно-Сибирская транспортная прокуратура, передаёт ТАСС со ссылкой на ведомство. А СКР возбудил уголовное дело по факту ЧП.

Напомним, о жёсткой посадке воздушного судна стало известно ранее. По нашим данным, на борту находится 14 пассажиров и два члена экипажа. Четыре человека выжили, остальные оказались зажаты в салоне.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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