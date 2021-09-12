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В Техасе противники запрета на аборты взломали сайт республиканцев

Вызвавший жаркие споры среди жителей штата закон вступил в силу 1 сентября. Согласно ему, нельзя прерывать беременность после шести недель с момента зачатия даже в случае изнасилования или инцеста.

12 сентября, 16:46
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

В Техасе хакеры взломали официальный сайт доминирующей в штате Республиканской партии. Как сообщает телеканал Fox News, за атакой стоит группировка Anonymous, которая выступает за отмену принятого ранее закона о запрете абортов.

Взломщики разместили на интернет-ресурсе республиканцев клип Рика Эстли на песню Never Gonna Give You Up и непристойную фотографию. Вдобавок хакеры опубликовали заявление, в котором обвинили политиков в том, что они отбирают права у женщин.

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Вызвавший жаркие споры среди граждан закон о запрете абортов в Техасе вступил в силу 1 сентября. Согласно ему, не допускается проведение абортов после шести недель беременности. Запрет распространяется и на те случаи, когда зачатие происходит в результате изнасилования или инцеста. Кроме того, закон позволяет всем желающим подавать в суд на тех, кто нарушает указанные правила.

А ранее сообщалось, что в РПЦ предложили запретить аборты по ОМС женщинам с доходами выше прожиточного минимума. Согласно документу "Основы социальной концепции Русской православной церкви", аборт считается убийством человека, то есть смертным грехом.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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