В Техасе противники запрета на аборты взломали сайт республиканцев
Вызвавший жаркие споры среди жителей штата закон вступил в силу 1 сентября. Согласно ему, нельзя прерывать беременность после шести недель с момента зачатия даже в случае изнасилования или инцеста.
Фото © Pexels
В Техасе хакеры взломали официальный сайт доминирующей в штате Республиканской партии. Как сообщает телеканал Fox News, за атакой стоит группировка Anonymous, которая выступает за отмену принятого ранее закона о запрете абортов.
Взломщики разместили на интернет-ресурсе республиканцев клип Рика Эстли на песню Never Gonna Give You Up и непристойную фотографию. Вдобавок хакеры опубликовали заявление, в котором обвинили политиков в том, что они отбирают права у женщин.
Вызвавший жаркие споры среди граждан закон о запрете абортов в Техасе вступил в силу 1 сентября. Согласно ему, не допускается проведение абортов после шести недель беременности. Запрет распространяется и на те случаи, когда зачатие происходит в результате изнасилования или инцеста. Кроме того, закон позволяет всем желающим подавать в суд на тех, кто нарушает указанные правила.
А ранее сообщалось, что в РПЦ предложили запретить аборты по ОМС женщинам с доходами выше прожиточного минимума. Согласно документу "Основы социальной концепции Русской православной церкви", аборт считается убийством человека, то есть смертным грехом.
Комментариев: 0