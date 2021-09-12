В Техасе противники запрета на аборты взломали сайт республиканцев

В Техасе хакеры взломали официальный сайт доминирующей в штате Республиканской партии. Как сообщает телеканал Fox News, за атакой стоит группировка Anonymous, которая выступает за отмену принятого ранее закона о запрете абортов.

Взломщики разместили на интернет-ресурсе республиканцев клип Рика Эстли на песню Never Gonna Give You Up и непристойную фотографию. Вдобавок хакеры опубликовали заявление, в котором обвинили политиков в том, что они отбирают права у женщин.

Вызвавший жаркие споры среди граждан закон о запрете абортов в Техасе вступил в силу 1 сентября. Согласно ему, не допускается проведение абортов после шести недель беременности. Запрет распространяется и на те случаи, когда зачатие происходит в результате изнасилования или инцеста. Кроме того, закон позволяет всем желающим подавать в суд на тех, кто нарушает указанные правила.