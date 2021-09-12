Вертолёт со спасателями на борту разбился в горах Франции

Вертолёт со спасателями на борту разбился в горах на юго-востоке Франции. Видео Twitter / Gilles Toureng Pro

Вертолёт спасательной службы департамента Изер потерпел крушение в горах на юго-востоке Франции. Об этом сообщает телеканал BFM со ссылкой на местные власти.

По данным телеканала, на борту воздушного судна находился отряд спасателей из пяти человек, которые направлялись на помощь застрявшему в горах велосипедисту. На место происшествия неподалёку от коммуны Виллар-де-Ланс выехали сотрудники экстренных служб.

На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, что после крушения вертолёт загорелся. Один из очевидцев трагедии утверждает, что воздушное судно сделало несколько кругов над местом посадки, после чего резко потеряло высоту и рухнуло на землю. Он отметил, что после падения прогремело два взрыва. По словам ещё одного свидетеля, из разбившегося вертолёта выбраться удалось двум пилотам, оба они, как отметил очевидец, были в крови.

Официальной информации о состоянии спасателей пока нет. Причины падения воздушного судна также пока не известны.