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СМИ: Судан хочет изменить соглашение с Россией о военной базе

В Хартуме рассчитывают на экономическую помощь Москвы при условии пятилетней аренды с возможностью подписания соглашения сроком на 25 лет.

12 сентября, 16:01
<p>Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ</p>

Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Власти Судана хотят внести изменения в соглашение о строительстве на берегу Красного моря в городе Порт-Судан российской военно-морской базы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.

Власти африканской страны рассчитывают, что смогут получать от Москвы экономическую помощь на протяжении пяти лет с возможностью подписания 25-летнего соглашения, пояснил собеседник агентства, отметив, что РФ пока не дала ответа на такой запрос.

Путин внёс в Госдуму соглашение с Суданом о создании базы ВМФ

Путин внёс в Госдуму соглашение с Суданом о создании базы ВМФ

Лайф рассказывал, что ещё в ноябре 2020 года президент Владимир Путин поручил Минобороны подписать соглашение о создании пункта обеспечения ВМФ РФ в Судане. В феврале 2021 года российский фрегат "Адмирал Григорович" впервые в новейшей истории зашёл в Порт-Судан для создания пункта материально-технического обеспечения ВМФ России.

В апреле же сообщалось, что Судан передумал подписывать соглашение по созданию базы ВМФ РФ. Позднее сообщения об этом были официально опровергнуты. 18 мая российская дипмиссия опубликовала заявление о том, что "каких-либо уведомлений от суданской стороны Посольство России в Хартуме не получало".

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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