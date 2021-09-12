СМИ: Судан хочет изменить соглашение с Россией о военной базе
В Хартуме рассчитывают на экономическую помощь Москвы при условии пятилетней аренды с возможностью подписания соглашения сроком на 25 лет.
Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ
Власти Судана хотят внести изменения в соглашение о строительстве на берегу Красного моря в городе Порт-Судан российской военно-морской базы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
Власти африканской страны рассчитывают, что смогут получать от Москвы экономическую помощь на протяжении пяти лет с возможностью подписания 25-летнего соглашения, пояснил собеседник агентства, отметив, что РФ пока не дала ответа на такой запрос.
Лайф рассказывал, что ещё в ноябре 2020 года президент Владимир Путин поручил Минобороны подписать соглашение о создании пункта обеспечения ВМФ РФ в Судане. В феврале 2021 года российский фрегат "Адмирал Григорович" впервые в новейшей истории зашёл в Порт-Судан для создания пункта материально-технического обеспечения ВМФ России.
В апреле же сообщалось, что Судан передумал подписывать соглашение по созданию базы ВМФ РФ. Позднее сообщения об этом были официально опровергнуты. 18 мая российская дипмиссия опубликовала заявление о том, что "каких-либо уведомлений от суданской стороны Посольство России в Хартуме не получало".
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