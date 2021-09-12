СМИ: Судан хочет изменить соглашение с Россией о военной базе

Власти Судана хотят внести изменения в соглашение о строительстве на берегу Красного моря в городе Порт-Судан российской военно-морской базы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.

Власти африканской страны рассчитывают, что смогут получать от Москвы экономическую помощь на протяжении пяти лет с возможностью подписания 25-летнего соглашения, пояснил собеседник агентства, отметив, что РФ пока не дала ответа на такой запрос.