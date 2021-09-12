НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Бастрыкин поручил разобраться в ситуации с задержанием россиянина в аэропорту Праги

Решение глава СКР принял в связи с "недопустимостью злоупотребления международно-правовыми механизмами для привлечения к ответственности лиц по политическим мотивам".

12 сентября, 15:46
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил во взаимодействии с МИД России "тщательным образом изучить причины и правовые основания" задержания россиянина Александра Франчетти в аэропорту Праги. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

Отмечается, что такое решение глава ведомства принял в связи с "недопустимостью злоупотребления международно-правовыми механизмами для привлечения к ответственности лиц по политическим мотивам". Как уточняет пресс-служба СКР, ордер на арест гражданина России был выдан Украиной, где его могут привлечь к уголовной ответственности.

Бастрыкин не согласился с закрытием дела подростков, прикуривших от Вечного огня

Бастрыкин не согласился с закрытием дела подростков, прикуривших от Вечного огня

Напомним, о задержании Франчетти, поддерживающего "Крымскую весну", во время которой полуостров Крым вернулся в состав России, стало известно сегодня. При депортации в Незалежную нашему соотечественнику может грозить "верная смерть", указал политический деятель Александр Молохов.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Инцидент с "забытым" на улице пятилетним мальчиком взял под контроль глава СКР

вчера в 20:25

В аэропорту Праги задержали россиянина по выданному Украиной ордеру на арест

сегодня в 12:08

В Подмосковье открыли пилотный участок веломаршрута Москва – Санкт-Петербург

сегодня в 15:28

"Спасла внучка": Вдова Кобзона рассказала, как чуть не утонула в Греции

сегодня в 15:43

Изменившаяся Трусова сделала пять четверных в произвольной программе

сегодня в 15:43

Новости партнеров

Layer 1