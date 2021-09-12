Бастрыкин поручил разобраться в ситуации с задержанием россиянина в аэропорту Праги

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил во взаимодействии с МИД России "тщательным образом изучить причины и правовые основания" задержания россиянина Александра Франчетти в аэропорту Праги. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

Отмечается, что такое решение глава ведомства принял в связи с "недопустимостью злоупотребления международно-правовыми механизмами для привлечения к ответственности лиц по политическим мотивам". Как уточняет пресс-служба СКР, ордер на арест гражданина России был выдан Украиной, где его могут привлечь к уголовной ответственности.