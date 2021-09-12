Бастрыкин поручил разобраться в ситуации с задержанием россиянина в аэропорту Праги
Решение глава СКР принял в связи с "недопустимостью злоупотребления международно-правовыми механизмами для привлечения к ответственности лиц по политическим мотивам".
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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил во взаимодействии с МИД России "тщательным образом изучить причины и правовые основания" задержания россиянина Александра Франчетти в аэропорту Праги. Об этом сообщается на сайте СК РФ.
Отмечается, что такое решение глава ведомства принял в связи с "недопустимостью злоупотребления международно-правовыми механизмами для привлечения к ответственности лиц по политическим мотивам". Как уточняет пресс-служба СКР, ордер на арест гражданина России был выдан Украиной, где его могут привлечь к уголовной ответственности.
Напомним, о задержании Франчетти, поддерживающего "Крымскую весну", во время которой полуостров Крым вернулся в состав России, стало известно сегодня. При депортации в Незалежную нашему соотечественнику может грозить "верная смерть", указал политический деятель Александр Молохов.
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