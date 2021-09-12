В Подмосковье открыли пилотный участок веломаршрута Москва – Санкт-Петербург
По словам губернатора региона, работы по проекту ведутся поэтапно. Первым делом создаётся сама велодорожка, а уже затем — сопутствующая инфраструктура.
Фото © Instagram / velo.one
На западном берегу канала им. Москвы в Дмитровском городском округе Подмосковья губернатор Андрей Воробьёв открыл велосипедный маршрут "Вело1". В будущем он станет частью велотрассы протяжённостью более тысячи километров из Москвы в Санкт-Петербург, сообщает телеканал "360".
Путь от столицы до города на Неве пройдёт вблизи 300 населённых пунктов и 400 культурных, исторических и природных достопримечательностей. Создание велодороги поспособствует развитию внутреннего туризма, популяризации здорового образа жизни, вокруг проекта смогут объединиться сообщества велоэнтузиастов, спортсменов, путешественников.
По словам Воробьёва, жители буквально каждого города катаются на велосипедах и электрических самокатах, особенно в последнее время. В силах властей обеспечить гражданам комфортный и безопасный отдых, для чего следует создавать необходимую инфраструктуру, в том числе в сотрудничестве с предпринимателями.
"А мы тем временем будем делать веломаршруты в каждом городе. Существует план, маршруты уже нанесены на карту", — сказал губернатор Воробьёв.
Как он пояснил, работы ведутся поэтапно. Первым делом создаются сама велодорожка и всё необходимое для велосипеда, а потом уже удовлетворяются другие запросы.
"Но мы уже видим и следующий запрос, это и туалеты, и камеры видеонаблюдения, освещение. Всё это мы смотрим, думаем. Максимально постараемся реализовать. От МКАДа до Дубны этот маршрут уже будет готов в конце 2022-го — в начале 2023-го", — рассказал глава области.
А ранее Лайф писал, что на северо-западе Москвы по программе "Мой район" создаются новые места отдыха для горожан. В скором времени городская среда в шести районах СЗАО станет ещё более комфортной и уютной.
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