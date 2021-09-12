В Подмосковье открыли пилотный участок веломаршрута Москва – Санкт-Петербург

На западном берегу канала им. Москвы в Дмитровском городском округе Подмосковья губернатор Андрей Воробьёв открыл велосипедный маршрут "Вело1". В будущем он станет частью велотрассы протяжённостью более тысячи километров из Москвы в Санкт-Петербург, сообщает телеканал "360".

Путь от столицы до города на Неве пройдёт вблизи 300 населённых пунктов и 400 культурных, исторических и природных достопримечательностей. Создание велодороги поспособствует развитию внутреннего туризма, популяризации здорового образа жизни, вокруг проекта смогут объединиться сообщества велоэнтузиастов, спортсменов, путешественников.

По словам Воробьёва, жители буквально каждого города катаются на велосипедах и электрических самокатах, особенно в последнее время. В силах властей обеспечить гражданам комфортный и безопасный отдых, для чего следует создавать необходимую инфраструктуру, в том числе в сотрудничестве с предпринимателями.

"А мы тем временем будем делать веломаршруты в каждом городе. Существует план, маршруты уже нанесены на карту", — сказал губернатор Воробьёв.

Как он пояснил, работы ведутся поэтапно. Первым делом создаются сама велодорожка и всё необходимое для велосипеда, а потом уже удовлетворяются другие запросы.

"Но мы уже видим и следующий запрос, это и туалеты, и камеры видеонаблюдения, освещение. Всё это мы смотрим, думаем. Максимально постараемся реализовать. От МКАДа до Дубны этот маршрут уже будет готов в конце 2022-го — в начале 2023-го", — рассказал глава области.