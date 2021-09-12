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"Сочи" в напряжённом матче обыграл "Уфу" в седьмом туре РПЛ

Южане ещё до перерыва сумели создать комфортный задел и удержали преимущество.

12 сентября, 15:21
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/pfcsochi?z=photo-167184904_457307939/album-167184904_00/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Футбольный клуб "Сочи"</a></p>

Фото © VK / Футбольный клуб "Сочи"

Футбольный клуб "Сочи" на своём поле переиграл "Уфу" со счётом 3:1 в матче седьмого тура РПЛ.

Первый гол в матче забил колумбийский легионер южан Матео Кассьерра. Чуть позже преимущество увеличил Кристиан Нобоа. После перерыва своё слово сказал один из лучших бомбардиров старта сезона в РПЛ Гамид Агаларов, который сократил отставание. Добавим, что в конце матча подшефные Алексея Стукалова остались в меньшинстве после удаления Журавлёва. Южане сумели этим воспользоваться в компенсированное время — отличился Жоаозиньо. В итоге триумф команды Владимира Федотова со счётом 3:1.

Благодаря этой победе "Сочи" вышел на второе место в турнирной таблице, имея 15 очков после семи матчей. "Уфа" же пока находится на 13-м месте с пятью очками.

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Футбол. РПЛ

7-й тур

"Сочи" — "Уфа" — 3:1

Голы: Кассьерра 11' (1:0), Нобоа 35' (2:0), Агаларов 50' (2:1), Жоаозиньо 90+' (3:1)

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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