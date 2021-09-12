"Сочи" в напряжённом матче обыграл "Уфу" в седьмом туре РПЛ

Первый гол в матче забил колумбийский легионер южан Матео Кассьерра. Чуть позже преимущество увеличил Кристиан Нобоа. После перерыва своё слово сказал один из лучших бомбардиров старта сезона в РПЛ Гамид Агаларов, который сократил отставание. Добавим, что в конце матча подшефные Алексея Стукалова остались в меньшинстве после удаления Журавлёва. Южане сумели этим воспользоваться в компенсированное время — отличился Жоаозиньо. В итоге триумф команды Владимира Федотова со счётом 3:1.