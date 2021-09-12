"Сочи" в напряжённом матче обыграл "Уфу" в седьмом туре РПЛ
Южане ещё до перерыва сумели создать комфортный задел и удержали преимущество.
Фото © VK / Футбольный клуб "Сочи"
Футбольный клуб "Сочи" на своём поле переиграл "Уфу" со счётом 3:1 в матче седьмого тура РПЛ.
Первый гол в матче забил колумбийский легионер южан Матео Кассьерра. Чуть позже преимущество увеличил Кристиан Нобоа. После перерыва своё слово сказал один из лучших бомбардиров старта сезона в РПЛ Гамид Агаларов, который сократил отставание. Добавим, что в конце матча подшефные Алексея Стукалова остались в меньшинстве после удаления Журавлёва. Южане сумели этим воспользоваться в компенсированное время — отличился Жоаозиньо. В итоге триумф команды Владимира Федотова со счётом 3:1.
Благодаря этой победе "Сочи" вышел на второе место в турнирной таблице, имея 15 очков после семи матчей. "Уфа" же пока находится на 13-м месте с пятью очками.
Футбол. РПЛ
7-й тур
"Сочи" — "Уфа" — 3:1
Голы: Кассьерра 11' (1:0), Нобоа 35' (2:0), Агаларов 50' (2:1), Жоаозиньо 90+' (3:1)
Футбол. Интересное по теме
Сборная России по мини-футболу разгромила Египет на старте чемпионата мира в Литве
сегодня в 14:54
Сборная России по пляжному футболу после победы на ЧМ заняла пятое место в Суперфинале Евролиги
сегодня в 14:38
Тульский "Арсенал" сыграл вничью с ЦСКА в первом мачте после возвращения Божовича
сегодня в 12:54
Комментариев: 0