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"Меня захлестнуло": Новая звезда команды Тутберидзе Валиева объяснила свои ошибки в произвольной программе

Ранее Илья Авербух назвал её абсолютно лучшей по итогам первого дня прокатов в Челябинске.

12 сентября, 15:17
<p>Фото © ТАСС / Гавриил Григоров</p>

Фото © ТАСС / Гавриил Григоров

Фигуристка Камила Валиева объяснила излишними нервами свои ошибки по ходу произвольной программы во время контрольных прокатов сборной России в Челябинске.

"Нервно было опять. Я просто очень много нервничаю, чего делать нельзя. Была спокойна на шестиминутке, но потом меня захлестнуло. На тренировке тоже начисто катаю, собрала всё на шестиминутке, но потом стала себя накручивать. Это начало сезона всего лишь", — подчеркнула Валиева.

"Бесконечное совершенство": Авербух назвал лучшую фигуристку первого дня контрольных прокатов

"Бесконечное совершенство": Авербух назвал лучшую фигуристку первого дня контрольных прокатов

Она также отметила, что старалась катать взрослее, однако пока что это получается сделать не очень сильно. Саму себя она призвала быть поувереннее на следующих выступлениях.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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