"Меня захлестнуло": Новая звезда команды Тутберидзе Валиева объяснила свои ошибки в произвольной программе
Ранее Илья Авербух назвал её абсолютно лучшей по итогам первого дня прокатов в Челябинске.
Фото © ТАСС / Гавриил Григоров
Фигуристка Камила Валиева объяснила излишними нервами свои ошибки по ходу произвольной программы во время контрольных прокатов сборной России в Челябинске.
"Нервно было опять. Я просто очень много нервничаю, чего делать нельзя. Была спокойна на шестиминутке, но потом меня захлестнуло. На тренировке тоже начисто катаю, собрала всё на шестиминутке, но потом стала себя накручивать. Это начало сезона всего лишь", — подчеркнула Валиева.
Она также отметила, что старалась катать взрослее, однако пока что это получается сделать не очень сильно. Саму себя она призвала быть поувереннее на следующих выступлениях.
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