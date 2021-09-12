"Нервно было опять. Я просто очень много нервничаю, чего делать нельзя. Была спокойна на шестиминутке, но потом меня захлестнуло. На тренировке тоже начисто катаю, собрала всё на шестиминутке, но потом стала себя накручивать. Это начало сезона всего лишь", — подчеркнула Валиева.