Сборная России по мини-футболу разгромила Египет на старте чемпионата мира в Литве
В следующем матче наша команда сыграет против соперников из Узбекистана.
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Сборная России по мини-футболу стартовала на чемпионате мира в Литве с разгромной победы над командой Египта — 9:0.
Хет-триком в составе нашей команды отметился Иван Чишкала, дублем — Сергей Абрамов. Ещё по голу забили Руслан Кудзиев, Артём Антошкин и Иван Милованов. Ещё один мяч (но в свои ворота) отправил Абдельрахим Элашваль.
В следующем матче, который состоится 15 сентября, наша сборная встретится с соперниками из Узбекистана.
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