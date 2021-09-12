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Сборная России по мини-футболу разгромила Египет на старте чемпионата мира в Литве

В следующем матче наша команда сыграет против соперников из Узбекистана.

12 сентября, 14:54
<p>Фото © РФС</p>

Фото © РФС

Сборная России по мини-футболу стартовала на чемпионате мира в Литве с разгромной победы над командой Египта — 9:0.

Хет-триком в составе нашей команды отметился Иван Чишкала, дублем — Сергей Абрамов. Ещё по голу забили Руслан Кудзиев, Артём Антошкин и Иван Милованов. Ещё один мяч (но в свои ворота) отправил Абдельрахим Элашваль.

В следующем матче, который состоится 15 сентября, наша сборная встретится с соперниками из Узбекистана.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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