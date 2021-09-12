Сборная России по мини-футболу разгромила Египет на старте чемпионата мира в Литве

Сборная России по мини-футболу стартовала на чемпионате мира в Литве с разгромной победы над командой Египта — 9:0.

Хет-триком в составе нашей команды отметился Иван Чишкала, дублем — Сергей Абрамов. Ещё по голу забили Руслан Кудзиев, Артём Антошкин и Иван Милованов. Ещё один мяч (но в свои ворота) отправил Абдельрахим Элашваль.