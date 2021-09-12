Сборная России по пляжному футболу после победы на ЧМ заняла пятое место в Суперфинале Евролиги
В матче за победу на турнире встретятся сборные Белоруссии и Португалии.
Фото © РФС
Сборная России по пляжному футболу заняла пятое место в финале Европейской Суперлиги, обыграв в соответствующем матче команду Швейцарии со счётом 12:4.
В составе нашей команды забитыми мячами отметились Денис Пархоменко, четырежды Борис Никоноров, по два раза Фёдор Земсков, Артур Папоротный и Андрей Котенев, а автором ещё одного мяча стал Николай Крышанов.
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В итоге трёхкратные чемпионы мира заняли пятое место. Победитель Европейской Суперлиги определится в матче сборных Белоруссии и Португалии.
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