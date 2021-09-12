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Регион
Опубликовано 12 сентября 2021, 17:33

Болид Ферстаппена налетел на машину Хэмилтона во время гонки "Формулы-1" в Италии

Инцидент произошёл на 26-м круге соревнования. Оба спортсмена сошли с дистанции после аварии.

Болид Ферстаппена залетел на машину Хэмилтона во время гонки "Формулы-1" в Италии. Видео © Twitter / Joe

Нидерландец Макс Ферстаппен из "Ред Булла" и британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон столкнулись во время гонки 14-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", который проходит в Италии. Момент аварии попал на видео.

Инцидент произошёл на 26-м круге. На кадрах видно, что гонщики вместе входят в поворот и болид Ферстаппена, который движется по внутреннему радиусу, буквально залетает на болид британца, подскочив на ограничителе трассы. Оба спортсмена сошли с дистанции.

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Ферстаппен лидирует в общем зачёте "Формулы-1", имея в активе 226,5 очка, Хэмилтон идёт вторым (221,5).

Ранее Лайф рассказывал, что пилот "Мерседеса" Боттас выиграл спринт в рамках Гран-при Италии. В воскресной гонке он из-за замены мотора стартует с последнего ряда стартового поля.

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Варвара Романова
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