НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Болид Ферстаппена налетел на машину Хэмилтона во время гонки "Формулы-1" в Италии

Инцидент произошёл на 26-м круге соревнования. Оба спортсмена сошли с дистанции после аварии.

12 сентября, 14:33

Болид Ферстаппена залетел на машину Хэмилтона во время гонки "Формулы-1" в Италии. Видео © Twitter / Joe

Нидерландец Макс Ферстаппен из "Ред Булла" и британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон столкнулись во время гонки 14-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", который проходит в Италии. Момент аварии попал на видео.

Инцидент произошёл на 26-м круге. На кадрах видно, что гонщики вместе входят в поворот и болид Ферстаппена, который движется по внутреннему радиусу, буквально залетает на болид британца, подскочив на ограничителе трассы. Оба спортсмена сошли с дистанции.

"Это гонки "Формулы-1", а не "Дом-2": Мазепин рассказал о сложных отношениях с Шумахером

"Это гонки "Формулы-1", а не "Дом-2": Мазепин рассказал о сложных отношениях с Шумахером

Ферстаппен лидирует в общем зачёте "Формулы-1", имея в активе 226,5 очка, Хэмилтон идёт вторым (221,5).

Ранее Лайф рассказывал, что пилот "Мерседеса" Боттас выиграл спринт в рамках Гран-при Италии. В воскресной гонке он из-за замены мотора стартует с последнего ряда стартового поля.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Риккьярдо выиграл Гран-при Италии "Формулы-1", Мазепин не доехал до финиша

сегодня в 14:56

Изменившаяся Трусова сделала пять четверных в произвольной программе

сегодня в 15:43

Бастрыкин поручил разобраться в ситуации с задержанием россиянина в аэропорту Праги

сегодня в 15:46

"Спасла внучка": Вдова Кобзона рассказала, как чуть не утонула в Греции

сегодня в 15:43

В Подмосковье открыли пилотный участок веломаршрута Москва – Санкт-Петербург

сегодня в 15:28

Новости партнеров

Layer 1