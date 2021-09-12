Перевод Украины на латиницу с полным отказом от кириллицы является главным планом центра внешнего управления Незалежной. После этого страна может лишиться и украинского языка, считает глава Института политических исследований Сергей Марков.

"Это ведёт к окончательному превращению Украины в "анти-Россию". Это главный план центра внешнего управления Украиной. Который создан спецслужбами США, Канады, Великобритании и Польши. При участии других стран НАТО", — приводит его слова kp.ru.

Вслед за этим, считает политолог, последует желание внешних руководителей выдавить и украинский язык, который является искусственным. Однако некоторое время он будет иметь равное хождение при оккупационной администрации с английским, но затем его будут заменять силой.

А секретаря Совета национальной безопасности и обороны Незалежной Алексея Данилова Марков назвал типичным предателем, который просто исполняет волю центра управления страной, чтобы "убить душу русского народа на Украине и сделать из него что-то новое".