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Политолог предрёк силовое выдавливание украинского языка в случае перехода на латиницу

Выступившего с соответствующим предложением секретаря СНБО Данилова Сергей Марков назвал типичным предателем.

12 сентября, 14:11
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Перевод Украины на латиницу с полным отказом от кириллицы является главным планом центра внешнего управления Незалежной. После этого страна может лишиться и украинского языка, считает глава Института политических исследований Сергей Марков.

"Это ведёт к окончательному превращению Украины в "анти-Россию". Это главный план центра внешнего управления Украиной. Который создан спецслужбами США, Канады, Великобритании и Польши. При участии других стран НАТО", — приводит его слова kp.ru.

Вслед за этим, считает политолог, последует желание внешних руководителей выдавить и украинский язык, который является искусственным. Однако некоторое время он будет иметь равное хождение при оккупационной администрации с английским, но затем его будут заменять силой.

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А секретаря Совета национальной безопасности и обороны Незалежной Алексея Данилова Марков назвал типичным предателем, который просто исполняет волю центра управления страной, чтобы "убить душу русского народа на Украине и сделать из него что-то новое".

Напомним, с предложением перевести Украину на латиницу выступил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Незалежной Алексей Данилов. Он назвал это "фундаментальной вещью". Российский сенатор Алексей Пушков объяснил этот призыв холопской психологией.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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