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В афганской провинции Баглан возобновились бои между ополченцами и талибами

Боевики вынуждены отступать из региона Пули-Хисар, они несут потери. Количество пострадавших и погибших не уточняется.

12 сентября, 13:49
<p>Фото © Oleg Nikishin / Getty Images</p>

Фото © Oleg Nikishin / Getty Images

В провинции Баглан, которая находится на севере Афганистана, возобновились столкновения между боевиками радикального движения "Талибан"* и бойцами Фронта национального сопротивления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Бои происходят в регионе Пули-Хисар Андарабской долины.

"Неся потери, боевики "Талибана" были вынуждены отступать из данного района", — передаёт агентство.

Ранее сообщалось, что силы сопротивления отбили у талибов три района в провинции Панджшер. Утверждалось, что в результате ожесточённых боёв повстанцы "уничтожили десятки боевиков".

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Вечером 3 сентября представители "Талибана" уже заявляли о захвате Панджшера. Кроме того, появлялась информация, что бывший вице-президент Афганистана Амрулла Салех, который объявил себя исполняющим обязанности главы государства после захвата власти в стране радикалами, и лидер сил сопротивления Ахмад Масуд – младший покинули страну. Однако сам Салех тогда опроверг это и заявил, что Панджшер остаётся под контролем сил сопротивления.

6 сентября представитель "Талибана" заявил об окончании войны в Афганистане. Радикалы утверждали, что полностью контролируют провинцию Панджшер, однако силы сопротивления это опровергали. Также стало известно, что боевики захватили мавзолей Ахмада Шаха Масуда — отца лидера сопротивления в провинции Панджшер Ахмада Масуда – младшего. Позже появилась информация, что талибы разрушили могилу Панджшерского Льва.

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Президент Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну.

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* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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