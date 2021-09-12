В афганской провинции Баглан возобновились бои между ополченцами и талибами

В провинции Баглан, которая находится на севере Афганистана, возобновились столкновения между боевиками радикального движения "Талибан"* и бойцами Фронта национального сопротивления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Бои происходят в регионе Пули-Хисар Андарабской долины.

"Неся потери, боевики "Талибана" были вынуждены отступать из данного района", — передаёт агентство.

Ранее сообщалось, что силы сопротивления отбили у талибов три района в провинции Панджшер. Утверждалось, что в результате ожесточённых боёв повстанцы "уничтожили десятки боевиков".

Вечером 3 сентября представители "Талибана" уже заявляли о захвате Панджшера. Кроме того, появлялась информация, что бывший вице-президент Афганистана Амрулла Салех, который объявил себя исполняющим обязанности главы государства после захвата власти в стране радикалами, и лидер сил сопротивления Ахмад Масуд – младший покинули страну. Однако сам Салех тогда опроверг это и заявил, что Панджшер остаётся под контролем сил сопротивления.

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Президент Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну.

Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.