Кардашьян в кожаной балаклаве испугала фанатов, но её наряд — лишь отсылка к Канье Уэсту

Американская телезвезда Ким Кардашьян удивила публику, появившись в кожаной балаклаве, полностью покрывавшей лицо. Кадрами она поделилась в "Инстаграме".

Помимо балаклавы с большой молнией посередине и небольшими застёжками-молниями на глазах, а также отверстием для хвоста на затылке на ней был чёрный кожаный плащ, сапоги до бёдер на высоком каблуке и перчатки. В руках дива держала небольшую сумку Balenciaga. В таком наряде экс-супруга рэпера Канье Уэста пришла на регистрацию на крупное благотворительное мероприятие Met Gala, которое пройдёт 13 сентября.







Подписчиков напугал столь экстравагантный наряд Кардашьян, однако он сильно напоминает образы, которые выбирает Канье. В рамках мероприятий, посвящённых выходу его нового альбома, рэпер часто появлялся в балаклавах.

Канье Уэст в балаклаве Balenciaga. Фото © Instagram/bof