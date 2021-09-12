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Кардашьян в кожаной балаклаве испугала фанатов, но её наряд — лишь отсылка к Канье Уэсту

Дива надела чёрный кожаный плащ, сапоги до бёдер на высоком каблуке и перчатки. В руках у неё красовалась небольшая сумка Balenciaga.

12 сентября, 13:28

Фото © Instagram/kimkardashianwest

Американская телезвезда Ким Кардашьян удивила публику, появившись в кожаной балаклаве, полностью покрывавшей лицо. Кадрами она поделилась в "Инстаграме".

Помимо балаклавы с большой молнией посередине и небольшими застёжками-молниями на глазах, а также отверстием для хвоста на затылке на ней был чёрный кожаный плащ, сапоги до бёдер на высоком каблуке и перчатки. В руках дива держала небольшую сумку Balenciaga. В таком наряде экс-супруга рэпера Канье Уэста пришла на регистрацию на крупное благотворительное мероприятие Met Gala, которое пройдёт 13 сентября.

  • Фото © Instagram/kimkardashianwest
    Фото © Instagram/kimkardashianwest
  • Фото © Instagram/kimkardashianwest
    Фото © Instagram/kimkardashianwest
  • Фото © Instagram/kimkardashianwest
    Фото © Instagram/kimkardashianwest

Фото © Instagram/kimkardashianwest

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Ким Кардашьян решила оставить двойную фамилию после развода с Канье Уэстом

Ким Кардашьян решила оставить двойную фамилию после развода с Канье Уэстом

Подписчиков напугал столь экстравагантный наряд Кардашьян, однако он сильно напоминает образы, которые выбирает Канье. В рамках мероприятий, посвящённых выходу его нового альбома, рэпер часто появлялся в балаклавах.

Канье Уэст в балаклаве Balenciaga. Фото © Instagram/bof

Канье Уэст в балаклаве Balenciaga. Фото © Instagram/bof

А ранее Лайф рассказывал, как Ким Кардашьян разозлила подписчиков платьем с откровенными вырезами в Ватикане. Однако она заверила, что не везде при посещении города демонстрировала свои прелести.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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