В Киеве назвали условие встречи Зеленского с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский готов "в любое время" провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным, но только если на переговорах будет поднят вопрос территорий Крыма. Об этом заявил пресс-секретарь главы Незалежной Сергей Никифоров.

"Надо, чтобы на этой встрече стоял вопрос об оккупации Россией части территории Украины. Поэтому разговор и контакты насчёт этой встречи на каком-то уровне действительно поддерживаются, но надо обязательно добиться того, чтобы этот самый главный вопрос был вынесен на повестку дня, чего РФ, конечно, не хочет", — сказал он в эфире телеканала "Дом".

Никифоров считает, что встречу лидеров двух стран необходимо провести на какой-либо нейтральной территории, не в России или на Украине. Он также добавил, что никаких важных тем, кроме "вопроса Крыма", между Киевом и Москвой на данный момент нет. При этом пресс-секретарь украинского президента убеждён, что против встречи выступает именно российская сторона, поскольку, по его мнению, она не готова обсуждать эту тему.

