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В Киеве назвали условие встречи Зеленского с Путиным

Пресс-секретарь украинского президента убеждён, что против переговоров лидеров двух стран выступает именно российская сторона, поскольку, по его мнению, Москва не готова обсуждать эту тему.

12 сентября, 13:20
<p>Владимир Зеленский. Фото © <a href="https://www.president.gov.ua/ru/photos/robocha-poyizdka-prezidenta-ukrayini-na-donbas-3729" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Официальный сайт президента Украины</a></p>

Владимир Зеленский. Фото © Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский готов "в любое время" провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным, но только если на переговорах будет поднят вопрос территорий Крыма. Об этом заявил пресс-секретарь главы Незалежной Сергей Никифоров.

"Надо, чтобы на этой встрече стоял вопрос об оккупации Россией части территории Украины. Поэтому разговор и контакты насчёт этой встречи на каком-то уровне действительно поддерживаются, но надо обязательно добиться того, чтобы этот самый главный вопрос был вынесен на повестку дня, чего РФ, конечно, не хочет", — сказал он в эфире телеканала "Дом".

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Никифоров считает, что встречу лидеров двух стран необходимо провести на какой-либо нейтральной территории, не в России или на Украине. Он также добавил, что никаких важных тем, кроме "вопроса Крыма", между Киевом и Москвой на данный момент нет. При этом пресс-секретарь украинского президента убеждён, что против встречи выступает именно российская сторона, поскольку, по его мнению, она не готова обсуждать эту тему.


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Напомним, в конце апреля Зеленский предложил Путину встретиться "в любой точке украинского Донбасса". В ответ на это российский лидер предложил коллеге Москву в качестве площадки для встречи. Тот же в свою очередь заявил, что готов к переговорам, а место их проведения значения не имеет.

Позже лидер Незалежной предложил провести саммит в Ватикане, но политологи считают, что это уловка: такими предложениями украинский лидер якобы желает полностью дискредитировать идею встречи двух президентов.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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