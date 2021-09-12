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Пользователи Сети обвинили Байдена в публичном оскорблении жены

Некоторые комментаторы отметили, что поведение президента США, которое и вызвало негодование, могло быть обоснованным.

12 сентября, 13:13

Пользователи Сети обвинили Байдена в публичном неуважении к жене. Видео © Twitter / The Post Millennial

Пользователи Сети раскритиковали президента США Джо Байдена, который ушёл в неизвестном направлении во время речи супруги Джилл. Комментаторы отметили, что своим поступком политик публично проявил неуважение к первой леди и оскорбил её.

Кадры опубликовал телеканал C-SPAN. Американский лидер и его жена приехали в школу в Вашингтоне, чтобы обсудить с родителями пандемию коронавируса и вакцинацию. Во время выступления Джилл Байден её супруг стоял рядом, однако в определённый момент развернулся и отошёл. Спустя некоторое время президент США вернулся, но это не спасло его от негодования зрителей трансляции.

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"Посмотрите, он уходит, а его жена продолжает говорить. <…> Он её опозорил", — написал один из пользователей "Твиттера".

Некоторые комментаторы задались вопросом, куда же всё-таки отлучался Байден. Кто-то посчитал, что он кому-то очень срочно понадобился, а некоторые пошутили, что ему просто стало скучно. Пользователи также предположили, что причиной такого поведения Байдена могло стать яркое солнце.

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Накануне Лайф рассказывал, что странный жест Байдена на церемонии памяти жертв терактов 11 сентября вызвал недоумение в Сети. Некоторые пользователи стали подшучивать над американским лидером, предлагая различные варианты развития событий. А многие выразили своё негодование. Байден часто попадает в неловкие ситуации. Так, однажды он перепутал внучку со своим умершим сыном. А также оговорился и заявил, что любит детей больше, чем людей. Кроме того, вице-президента Камалу Харрис Байден не раз называл президентом Штатов. Как-то раз он забыл имя министра и название Пентагона. А недавно в ходе брифинга президент забыл вопрос журналиста и "переименовал" столицу Катара. Из-за подобных инцидентов ему даже дали прозвище — Джо Деменцио.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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