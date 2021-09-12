Пользователи Сети обвинили Байдена в публичном оскорблении жены
Некоторые комментаторы отметили, что поведение президента США, которое и вызвало негодование, могло быть обоснованным.
Пользователи Сети обвинили Байдена в публичном неуважении к жене. Видео © Twitter / The Post Millennial
Пользователи Сети раскритиковали президента США Джо Байдена, который ушёл в неизвестном направлении во время речи супруги Джилл. Комментаторы отметили, что своим поступком политик публично проявил неуважение к первой леди и оскорбил её.
Кадры опубликовал телеканал C-SPAN. Американский лидер и его жена приехали в школу в Вашингтоне, чтобы обсудить с родителями пандемию коронавируса и вакцинацию. Во время выступления Джилл Байден её супруг стоял рядом, однако в определённый момент развернулся и отошёл. Спустя некоторое время президент США вернулся, но это не спасло его от негодования зрителей трансляции.
"Посмотрите, он уходит, а его жена продолжает говорить. <…> Он её опозорил", — написал один из пользователей "Твиттера".
Некоторые комментаторы задались вопросом, куда же всё-таки отлучался Байден. Кто-то посчитал, что он кому-то очень срочно понадобился, а некоторые пошутили, что ему просто стало скучно. Пользователи также предположили, что причиной такого поведения Байдена могло стать яркое солнце.
Накануне Лайф рассказывал, что странный жест Байдена на церемонии памяти жертв терактов 11 сентября вызвал недоумение в Сети. Некоторые пользователи стали подшучивать над американским лидером, предлагая различные варианты развития событий. А многие выразили своё негодование. Байден часто попадает в неловкие ситуации. Так, однажды он перепутал внучку со своим умершим сыном. А также оговорился и заявил, что любит детей больше, чем людей. Кроме того, вице-президента Камалу Харрис Байден не раз называл президентом Штатов. Как-то раз он забыл имя министра и название Пентагона. А недавно в ходе брифинга президент забыл вопрос журналиста и "переименовал" столицу Катара. Из-за подобных инцидентов ему даже дали прозвище — Джо Деменцио.
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