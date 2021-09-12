Пользователи Сети обвинили Байдена в публичном оскорблении жены

Пользователи Сети обвинили Байдена в публичном неуважении к жене. Видео © Twitter / The Post Millennial

Пользователи Сети раскритиковали президента США Джо Байдена, который ушёл в неизвестном направлении во время речи супруги Джилл. Комментаторы отметили, что своим поступком политик публично проявил неуважение к первой леди и оскорбил её.

Кадры опубликовал телеканал C-SPAN. Американский лидер и его жена приехали в школу в Вашингтоне, чтобы обсудить с родителями пандемию коронавируса и вакцинацию. Во время выступления Джилл Байден её супруг стоял рядом, однако в определённый момент развернулся и отошёл. Спустя некоторое время президент США вернулся, но это не спасло его от негодования зрителей трансляции.

"Посмотрите, он уходит, а его жена продолжает говорить. <…> Он её опозорил", — написал один из пользователей "Твиттера".