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В Петербурге спасатели сломали стену дома ради двух котят, застрявших в дымоходе

Жительница Северной столицы услышала жалобный "мяв" и вызвала помощь. Испуганных пушистиков достали и отдали маме-кошке, которая в течение этого времени суетилась рядом, переживая за детёнышей.

12 сентября, 13:38

В Петербурге спасатели сломали стену дома ради двух котят, застрявших в дымоходе. Видео © Instagram/koshkispas

В Санкт-Петербурге сотрудники "Кошкиспас" вызволили из заточения двух бездомных котят, которые застряли в дымоходе. Спасателей вызвала неравнодушная жительница дома на Васильевском острове, которая по жалобному "мяв" поняла, что малыши оказались в смертельной ловушке.

"По заявке, на 15-й линии Васильевского острова котик попал в ловушку. Разглядывая дом на карте, мы предположили, что в таком старом доме, судя по месту, где слышится "мяв", есть старый дымоход", — рассказали волонтёры на своей странице в "Инстаграме".

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Спасатели быстро проделали дыру в стене и достали крошечного котёнка. Однако каково же было их удивление, когда из темноты показалась мордочка ещё одного малыша. В итоге котят оказалось двое. Вскоре пушистиков отдали маме-кошке, которая в течение этого времени суетилась рядом, переживая за детёнышей.

А ранее Лайф рассказывал, как в Майами болельщики спасли кота-акробата, сорвавшегося с крыши стадиона. Люди, заметив животное в беде, не растерялись и растянули национальный флаг, на который четырёхлапый каскадёр и приземлился. Однако в ответ перепуганный хвостик "отблагодарил" спасителей царапинами.

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Под Кемеровом альпинист снял пса со скалы высотой в девятиэтажку

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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