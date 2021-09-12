В Петербурге спасатели сломали стену дома ради двух котят, застрявших в дымоходе. Видео © Instagram/koshkispas

В Санкт-Петербурге сотрудники "Кошкиспас" вызволили из заточения двух бездомных котят, которые застряли в дымоходе. Спасателей вызвала неравнодушная жительница дома на Васильевском острове, которая по жалобному "мяв" поняла, что малыши оказались в смертельной ловушке.

"По заявке, на 15-й линии Васильевского острова котик попал в ловушку. Разглядывая дом на карте, мы предположили, что в таком старом доме, судя по месту, где слышится "мяв", есть старый дымоход", — рассказали волонтёры на своей странице в "Инстаграме".

Спасатели быстро проделали дыру в стене и достали крошечного котёнка. Однако каково же было их удивление, когда из темноты показалась мордочка ещё одного малыша. В итоге котят оказалось двое. Вскоре пушистиков отдали маме-кошке, которая в течение этого времени суетилась рядом, переживая за детёнышей.