Лазерное шоу в честь 800-летия Александра Невского показали на разведённом Троицком мосту в Петербурге
Проекция демонстрировала разные сцены из жизни легендарного полководца. В частности, был показан и эпизод из Ледового побоища. За мероприятием наблюдали жители и гости Северной столицы.
Лазерное шоу в честь 800-летия Александра Невского прошло в Петербурге. Видео VK / "Питер читает"
В Санкт-Петербурге в ночь с 11 на 12 сентября прошло лазерное шоу, приуроченное к празднованию 800-летия со дня рождения князя Александра Невского. Как сообщает портал FlashNord, проекция демонстрировалась на разведённом Троицком мосту.
Горожанам и гостям Северной столицы показали разные сцены из жизни легендарного полководца. В частности, был продемонстрирован и эпизод из Ледового побоища. Шоу сопровождала музыка композитора Сергея Прокофьева, которая была написана к киноленте Сергея Эйзенштейна "Александр Невский".
Праздничное представление, чьей организацией занималось сообщество "Питер читает", началось с разводки моста в 1:20 и продлилось полтора часа.
Ранее Лайф рассказывал, что патриарх Кирилл в феврале объявил 2021 год Годом Александра Невского в ознаменование церковно-государственных торжеств. В Санкт-Петербурге в течение 2021 года проводятся мероприятия, посвящённые 800-летию со дня рождения Александра Невского.
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