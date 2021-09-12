НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Лазерное шоу в честь 800-летия Александра Невского показали на разведённом Троицком мосту в Петербурге

Проекция демонстрировала разные сцены из жизни легендарного полководца. В частности, был показан и эпизод из Ледового побоища. За мероприятием наблюдали жители и гости Северной столицы.

12 сентября, 13:34

Лазерное шоу в честь 800-летия Александра Невского прошло в Петербурге. Видео VK / "Питер читает"

В Санкт-Петербурге в ночь с 11 на 12 сентября прошло лазерное шоу, приуроченное к празднованию 800-летия со дня рождения князя Александра Невского. Как сообщает портал FlashNord, проекция демонстрировалась на разведённом Троицком мосту.

Горожанам и гостям Северной столицы показали разные сцены из жизни легендарного полководца. В частности, был продемонстрирован и эпизод из Ледового побоища. Шоу сопровождала музыка композитора Сергея Прокофьева, которая была написана к киноленте Сергея Эйзенштейна "Александр Невский".

В России отмечают День Александра Невского

В России отмечают День Александра Невского

Праздничное представление, чьей организацией занималось сообщество "Питер читает", началось с разводки моста в 1:20 и продлилось полтора часа.

Путин отметил образы псковских десантников в мемориале Невскому

Путин отметил образы псковских десантников в мемориале Невскому

Ранее Лайф рассказывал, что патриарх Кирилл в феврале объявил 2021 год Годом Александра Невского в ознаменование церковно-государственных торжеств. В Санкт-Петербурге в течение 2021 года проводятся мероприятия, посвящённые 800-летию со дня рождения Александра Невского.


Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

В России отмечают День Александра Невского

вчера в 22:56

Кириенко исполнил мечту поборовшей рак школьницы о полёте на воздушном шаре

сегодня в 14:02

Политолог предрёк силовое выдавливание украинского языка в случае перехода на латиницу

сегодня в 14:11

Пасечник за 30 лет превратился в живой улей, который облепили тысячи пчёл, и вот в чём его секрет

сегодня в 14:00

Ликсутов: 315 тысяч бесплатных поездок совершили пассажиры по МЦК в День города

сегодня в 13:57

Новости партнеров

Layer 1