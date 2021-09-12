Лазерное шоу в честь 800-летия Александра Невского показали на разведённом Троицком мосту в Петербурге

Лазерное шоу в честь 800-летия Александра Невского прошло в Петербурге. Видео VK / "Питер читает"

В Санкт-Петербурге в ночь с 11 на 12 сентября прошло лазерное шоу, приуроченное к празднованию 800-летия со дня рождения князя Александра Невского. Как сообщает портал FlashNord, проекция демонстрировалась на разведённом Троицком мосту.

Горожанам и гостям Северной столицы показали разные сцены из жизни легендарного полководца. В частности, был продемонстрирован и эпизод из Ледового побоища. Шоу сопровождала музыка композитора Сергея Прокофьева, которая была написана к киноленте Сергея Эйзенштейна "Александр Невский".

Праздничное представление, чьей организацией занималось сообщество "Питер читает", началось с разводки моста в 1:20 и продлилось полтора часа.