Ликсутов: 315 тысяч бесплатных поездок совершили пассажиры по МЦК в День города

Около 315 тысяч бесплатных поездок совершили пассажиры Московского центрального кольца (МЦК) в День города, 11 сентября. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по транспорту Максим Ликсутов.

Он отметил, что в честь пятилетнего юбилея МЦК и 874-го дня рождения Москвы по решению мэра столицы Сергея Собянина проезд 11 сентября для всех был совершенно бесплатным. Чаще всего пассажиры пользовались наземным метро, чтобы добраться до Лужников и ВДНХ.

"Хорошая погода и праздничная программа стали отличными поводами, чтобы погулять по столице. По МЦК у москвичей и гостей столицы была возможность добраться до многих праздничных площадок, поэтому по МЦК проехали на 35 тысяч пассажиров больше, чем в прошлую субботу", — подчеркнул Ликсутов.