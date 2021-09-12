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Ликсутов: 315 тысяч бесплатных поездок совершили пассажиры по МЦК в День города

Как отметил вице-мэр, чаще всего жители и гости Москвы пользовались наземным метро, чтобы добраться до Лужников и ВДНХ.

12 сентября, 13:57
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Никеричев</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Никеричев

Около 315 тысяч бесплатных поездок совершили пассажиры Московского центрального кольца (МЦК) в День города, 11 сентября. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по транспорту Максим Ликсутов.

Он отметил, что в честь пятилетнего юбилея МЦК и 874-го дня рождения Москвы по решению мэра столицы Сергея Собянина проезд 11 сентября для всех был совершенно бесплатным. Чаще всего пассажиры пользовались наземным метро, чтобы добраться до Лужников и ВДНХ.

"Хорошая погода и праздничная программа стали отличными поводами, чтобы погулять по столице. По МЦК у москвичей и гостей столицы была возможность добраться до многих праздничных площадок, поэтому по МЦК проехали на 35 тысяч пассажиров больше, чем в прошлую субботу", — подчеркнул Ликсутов.

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Ранее Лайф сообщал, что в Москве пересадки на наземном транспорте стали бесплатными в течение 90 минут. Данная услуга сэкономит деньги примерно 500 тысячам пассажиров в день, отметил Сергей Собянин.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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