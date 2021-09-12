Кириенко исполнил мечту поборовшей рак школьницы о полёте на воздушном шаре

Кириенко исполнил мечту школьницы из Оренбурга полетать на воздушном шаре. Видео © Пресс-служба проекта "Мечтай со мной"

Первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко исполнил мечту 16-летней Валерии Паталашко в рамках всероссийского благотворительного проекта "Мечтай со мной" — девочка смогла полетать на воздушном шаре.

Фото © Пресс-служба проекта "Мечтай со мной"

Кириенко встретился со школьницей 11 сентября на стенде проекта на форуме "Россия — страна возможностей", который проходит в Крыму в рамках фестиваля "Таврида-Арт". И уже утром следующего дня команда проекта и платформы осуществила мечту Валерии. В полёт на аэростате, который длился 40 минут, девочка отправилась вместе с папой Олегом Владимировичем. Мужчина рассказал, что мечта появилась у его дочери из большой любви к мультфильму "Ну, погоди!" — в одной из сцен волк летал на воздушном шаре, что и вызвало у девочки невероятный восторг.

"Это было круто! Сверху всё такое маленькое! Сначала даже не верила, что всё-таки полетим, погода не позволяла. Потом стало немного страшно. Но, когда взлетели, весь страх исчез!" — поделилась школьница.

16-летняя Валерия, как и некоторые другие участники проекта "Мечтай со мной", пережила онкологию. В шесть лет у неё диагностировали медуллобластому. Лечение заняло много времени, девочке сделали две операции, она прошла несколько курсов лучевой и химиотерапии. Сейчас подросток находится в ремиссии.