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Москвичей предупредили о резком похолодании на 10 градусов

А "скандинавец", который подарит классическое бабье лето, выйдет на "синоптическую авансцену" в последней декаде сентября.

12 сентября, 14:29
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Москве ожидается температурный фон, соответствующий маю – июлю: к 13 сентября воздух в городе прогреется до 24 градусов тепла. Но вскоре, 14 сентября, температура упадёт до +16 градусов, что "зарядит осенние дожди". Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в беседе с ТАСС.

"На пик потепление выйдет к понедельнику: с плюс 18–20 до плюс 22–24 [градусов], а это значит, москвичи попадут назад в климатическое прошлое — в период с мая по июль. При этом в небе ввиду сыпучего барического поля ожидается немало облаков, лишь время от времени чередующихся с солнцем, но до существенных осадков дело всё-таки вряд ли дойдёт", — рассказал специалист.

Однако 14 сентября погода кардинально изменится: начнутся похолодания, а вслед за ними и дожди. Температура же снизится до плюс 9–14 градусов днём.

"Зарядят осенние дожди, днём уже не выше плюс 16–18. К середине недели произойдёт обвал полярного холода, сопровождаемый промозглым нордическим ветром и интенсивными ливнями, что понизит показания термометров ночью до плюс 5–10 градусов, днём до плюс 9–14 [градусов]", — отметил Тишковец.

Причём надежды на длительный период тёплой и сухой погоды терять не стоит, заявил специалист. В последней декаде сентября ожидается классическое бабье лето в Москве с теплом до 16 градусов.

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"Прогнозы показывают, что произойдёт это, скорее всего, в последней декаде сентября, когда на синоптическую авансцену европейской России выйдет обширный "скандинавец", который и подарит нам настоящее, классическое бабье лето с обилием солнца, штилем и умеренной температурой", — отметил Тишковец.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, в каких регионах России ожидается резкое похолодание. В частности, в Москве с 15 сентября будет облачно, прогнозируются небольшие осадки.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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