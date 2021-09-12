Путин 13 сентября примет в Кремле паралимпийцев

13 сентября в Кремле состоится встреча президента России Владимира Путина с медалистами Паралимпийских игр в Токио. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Подтверждаю", — заявил официальный представитель Кремля в беседе с ТАСС, отвечая на вопрос, планируется ли на завтра мероприятие с участием российского лидера и паралимпийцев.

Напомним, в общем зачёте Паралимпиады в Токио сборная России заняла четвёртое место. Наша команда выиграла рекордные в своей истории 118 медалей (36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых).