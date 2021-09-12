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Путин 13 сентября примет в Кремле паралимпийцев

На прошедших в Токио соревнованиях наша сборная заняла четвёртое место, выиграв рекордные в своей истории 118 медалей.

12 сентября, 14:46
<p>Фото © <a href="http://www.kremlin.ru/events/president/trips/66636/photos/66449" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Фото © Kremlin.ru

13 сентября в Кремле состоится встреча президента России Владимира Путина с медалистами Паралимпийских игр в Токио. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Подтверждаю", — заявил официальный представитель Кремля в беседе с ТАСС, отвечая на вопрос, планируется ли на завтра мероприятие с участием российского лидера и паралимпийцев.

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Напомним, в общем зачёте Паралимпиады в Токио сборная России заняла четвёртое место. Наша команда выиграла рекордные в своей истории 118 медалей (36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых).

Первое место с большим отрывом заняла сборная Китая, завоевавшая 96 золотых наград (всего 207). У ставших вторыми британских спортсменов 41 медаль высшей пробы (всего 124). Команда США расположилась на третьей позиции — 37 золотых медалей (всего 104).

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Накануне Путин вручил золотым чемпионам Игр в Токио госнаграды. Сборная России заняла пятое место в общекомандном зачёте на Олимпийских играх в Токио. В активе нашей команды 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали (всего 71 награда).

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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